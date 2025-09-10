Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ação popular pede na Justiça o cancelamento dos pedágios em Mogi

Ação foi protocolada pelo ex-vereador de Mogi e duas vezes candidato a prefeito, Rodrigo Valverde (PT)

10 setembro 2025 - 21h00Por Fernando Barreto - da Região
Ação foi protocolada pelo ex-vereador de Mogi e duas vezes candidato a prefeito, Rodrigo Valverde (PT)Ação foi protocolada pelo ex-vereador de Mogi e duas vezes candidato a prefeito, Rodrigo Valverde (PT) - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma ação popular protocolada nesta terça-feira na Justiça pede o cancelamento do início dos pedágios nas rodovias Mogi-Dutra e Mogi-Bertioga, no Alto Tietê. O protocolo foi realizado pelo ex-vereador de Mogi, Rodrigo Valverde (PT).

Em publicação nas redes sociais, em que aparece próximo de onde ficará o pedágio em uma das rodovias, Valverde diz que “o contrato está cheio de vícios que ofendem a moralidade da administração pública”.

“(O contrato) Não tem transparência nas cobranças, multa abusiva, pouco tempo para pagamento, dificuldade de acesso para a população sem acesso à internet e tratamento desigual para os usuários”, explicou nas redes sociais o que é alegado pela ação popular.

Pedágio

O leilão da concessão do Lote Litoral Paulista foi realizado em abril e quem venceu foi o consórcio Novo Litoral, liderado pela Companhia Brasileira de Infraestrutura (CBI). O lote envolve 213 km de rodovias no Alto Tietê, Litoral e Vale do Paraíba, mais especificamente nas rodovias Mogi-Dutra (SP-088), Mogi-Bertioga (SP-098) e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055).

A concessão prevê a instalação de dois pedágios ao longo dos 17 quilômetros da Rodovia Mogi-Dutra – um na altura do quilômetro 44, em Mogi das Cruzes, com valor de R$ 1,95, e o outro já próximo de Arujá, com valor de R$ 1,45 – e um pedágio na Rodovia Mogi-Bertioga, próximo ao litoral, com valor de R$ 6,12. Os valores, entretanto, podem sofrer mudanças.

O projeto de concessão apresenta, como contrapartida, a realização de obras e intervenções nas rodovias, com investimento em torno de R$ 4,3 bilhões.

Secretaria

O DS procurou a Secretaria de Parceria em Investimento, responsável pela concessão das rodovias. Porém, não recebeu um retorno antes do fechamento desta edição.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sete estudantes do Alto Tietê são selecionados para o programa de intercâmbio do Governo do Estado
Prontos pro Mundo

Sete estudantes do Alto Tietê são selecionados para o programa de intercâmbio do Governo do Estado

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz promove caminhada pelo Setembro Amarelo
Região

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz promove caminhada pelo Setembro Amarelo

Poá assume 1&ordm; lugar da região no Ranking de Competitividade
Região

Poá assume 1º lugar da região no Ranking de Competitividade

Educação de Ferraz assina acordo com Instituto Melo Cordeiro
Região

Educação de Ferraz assina acordo com Instituto Melo Cordeiro

Vigilância Sanitária recolhe 17 quilos de medicamentos descartados irregularmente em Jundiapeba
Região

Vigilância Sanitária recolhe 17 quilos de medicamentos descartados irregularmente em Jundiapeba

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi
Região

Suzano recebe 'Maratona Mandala da Inovação' com Fernando Seabra e Larissa Ashiuchi