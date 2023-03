Ação social vai distribuir mais de mil chocolates para crianças de Mogi 

Uma ação social pretende atender pelo menos 500 crianças em Mogi das Cruzes no próximo sábado (1°). O influenciador digital Guilherme Augusto Morais Do Vale, mais conhecido como “Guilherme Vesgo” e o Instituto Transforma arrecadaram cerca de mil chocolates para distribuir às crianças dos bairros Oropó, Parque Olímpico, Conjunto Jefferson e Bairro do Taboão.

A distribuição de chocolates começará na Rua Francisco Martins Feitosa, 373, Lagoa Seca, Mogi das Cruzes, a partir das 10 horas da manhã do sábado (1º). Depois com o apoio da Guarda Civil Municipal será feita a distribuição nos outros bairros.

A arrecadação foi feita por meio de divulgação pelas redes sociais. A meta era 500 caixas para distribuir para as crianças que vivem em vulnerabilidade social nesses bairros.

"Felizmente conseguimos duplicar a meta, recebemos mais de 1000 caixas de chocolate. É importante lembrar que essas crianças têm o desejo de receber um chocolate de páscoa. Conseguir atender esse desejo deles é incrível", comenta.