ACE Suzano e Sebrae-SP reúnem mais de 70 participantes na Imersão Digital Day

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, em parceria com o Sebrae-SP Alto Tietê, realizou a Imersão Digital Day no último sábado (26/07), uma iniciativa gratuita que reuniu cerca de 70 empresários, comerciantes e empreendedores no auditório da entidade, no centro da cidade. O objetivo foi apresentar estratégias inovadoras nas áreas de tecnologia e marketing digital aplicadas ao comércio local.



Ao longo do dia, os participantes acompanharam oito horas de conteúdo prático, com foco em inteligência artificial, criação de conteúdo e estratégias de tráfego pago. A programação teve como destaque o consultor de negócios e especialista em marketing digital Kurth Tonn, do Sebrae-SP Alto Tietê, que conduziu a palestra principal com reflexões e estratégias sobre marketing e o uso da inteligência artificial nos negócios.



O evento também contou com a participação de palestrantes convidados: Héctor Tavares, que falou sobre tráfego pago; Anderson Santiago, que abordou o uso de chatbots; e Priscila Rossini, diretora de Marketing e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) de Suzano, que trouxe uma fala inspiradora sobre posicionamento, marca pessoal e imagem no ambiente empresarial.



O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, destacou a relevância da ação para o fortalecimento do comércio local. "Nosso compromisso é oferecer ferramentas práticas para que os empreendedores da nossa cidade cresçam com inovação e estratégia. Esta imersão foi uma oportunidade valiosa para quem deseja se destacar no mercado e se adaptar às novas exigências digitais", afirmou.



Próximos passos

A Imersão Digital Day faz parte do programa Loja do Futuro, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Fecomércio, Sincomercio e Sebrae-SP. Como continuidade da capacitação, será realizada uma repescagem exclusiva para os participantes no dia 17 de setembro, com retomada e aprofundamento dos conteúdos apresentados.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4744-8400 ou pelo WhatsApp (11) 96665-8471.