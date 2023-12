Acender das luzes de Natal e show de Padre Fábio de Melo reúnem 3 mil pessoas em Itaquá

Uma atmosfera de magia e fé envolveu Itaquaquecetuba no último domingo (10) durante o emocionante acender das luzes de Natal na praça Padre João Álvares, região central da cidade. O evento, que contou com show especial do Padre Fábio de Melo, atraiu cerca de 3 mil pessoas.



A praça recebeu pisca-piscas, árvore de Natal com 25 metros de altura, projeção animada na fachada da histórica Igreja Nossa Senhora D'Ajuda e um espetáculo de queima de fogos. Cenário mágico para crianças e adultos.



No palco, grandes sucessos da música nacional foram entoados pelo Padre Fábio de Melo enquanto a plateia, composta por admiradores e fiéis, testemunhou momentos de reflexão e celebração.



“Uma noite que vai ficar na memória dos moradores de Itaquá. Esse é o verdadeiro espírito natalino, que reúne a família, amigos e vizinhos em apenas um lugar. Nossa praça está linda, com tudo o que nossa população merece", disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.



Além da presença do padre e da iluminação natalina, a praça também recebeu o novo letreiro fixo "Eu amo Itaquá". O espaço é como um cartão-postal do município e agora ganhou um ponto para os moradores tirarem fotos e reforçarem o amor e pertencimento pela cidade.



“O acender das luzes de Natal é um espetáculo visual que envolve toda a comunidade. Pessoas que, muitas vezes, não têm tempo de estar e passear com a família, podem aproveitar o momento. Essa é a Itaquá que queremos”, completou o prefeito Eduardo Boigues.