Acessibilidade no trânsito recebe reforço de rampas e aviso sonoro no Alto Tietê

As cidades do Alto Tietê têm reforçado as ações visando a melhoria na acessibilidade no trânsito. O tema é uma das prioridades dos municípios, que detalharam ao DS quais ações vêm sendo desenvolvidas.

Em Suzano, o objetivo da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana é dar continuidade aos projetos de acessibilidade que vêm sendo executados na cidade nos últimos anos. A pasta destacou a implantação de novas rampas em calçadas para cadeirantes, pessoas com deficiência e público com mobilidade reduzida. No ano passado, foram 400 novos acessos implantados e quase 300 foram revitalizados.

Outras ações que ganharam destaque em 2024 prosseguirão, segundo informou a Prefeitura. O órgão destacou a melhorias nos semáforos para instalação de luz de LED e de botoeiras com alertas sonoros e avisos táteis para deficientes visuais.

Em Mogi das Cruzes, a gestão da prefeita Mara Bertaiolli (PL) trata o assunto como uma de suas prioridades. Segundo explicou a Prefeitura, as rampas estão situadas em locais de grande movimentação de pessoas e de interesse de pessoas com deficiência na região central e distritos como Brás Cubas, Cezar de Souza e Jundiapeba.

Os ônibus do sistema de transporte coletivo possuem sistema de acessibilidade para pessoas com deficiência e o seu funcionamento é acompanhado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O órgão mantém contato com o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência (CMAPD) para a definição de novas intervenções relativas ao tema.

Em Itaquá, cerca de 500 rampas de acessibilidades foram instaladas na cidade desde 2021. De acordo com a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, o município possui leis e um decreto que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Além disso, a pasta disponibiliza a credencial de estacionamento de idoso ou pessoa com deficiência. O documento pode ser emitido online e de forma gratuita. O órgão destacou que todos os projetos que envolvem obras de infraestrutura em andamento ou entregues desde 2021 preveem as normas vigentes de acessibilidade.

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura destacou os ônibus do transporte coletivo da cidade. Todos os veículos possuem elevadores, assentos preferenciais, botões de parada acessíveis, espaço para PCD. Também está sendo desenvolvido uma licitação de pontos de ônibus com itens de acessibilidade e estudos para o desenvolvimento de novos projetos no futuro.

Arujá destacou a instalação de pisos adaptados nas calçadas da região central, a iluminação de faixas de pedestres e a implementação de faixas elevadas de travessia, reduzindo a velocidade dos veículos.

Em Guararema, a Prefeitura destacou a construção de uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, interligando os bairros Morro Branco e Itaoca, que registraram grandes avanços. Outra é a recente inauguração do novo viário que liga os bairros Nogueira e Centro, formado pela ponte José Radar da Silva, Rua Maria Apparecida Freire Martins e Complexo Esportivo Paulo Geanetti Machado. A administração lembrou do programa Guararema Sem Pagar, que torna gratuita a tarifa do transporte municipal, renova a frota de ônibus e cria linhas e horários. A medida entrou em vigor no dia 1º de janeiro.

Poá informou que técnicos das secretarias de Obras e de Trânsito avaliam os pontos de vulnerabilidade da cidade para implantação de futuras melhorias na mobilidade urbana que irão garantir maior segurança para motoristas e pedestres, bem como fluidez no trânsito. As ações serão baseadas neste estudo e serão divulgadas em breve.

Biritiba Mirim, Salesópolis e Santa Isabel foram consultadas, mas não responderam até o fechamento desta reportagem.