Acidentes de trânsito sem vítimas fatais caem 26,16% no Alto Tietê durante quarentena

Os acidentes sem vítimas fatais caíram 26,16% no Alto Tietê durante a quarenta – março e abril -, em comparação a igual período do ano passado. Eram 822 e diminuiu para 607. Segundo o Infosiga, ferramenta estatística do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, os dias com o maior número de colisões, choques, atropelamentos ou outros tipos de acidentes foram sexta e domingo, especialmente no período noturno.

Estudo indica que a maioria dos acidentes registrados ocorreram em vias municipais: 83,97%. Em seguida vem rodovias, com 13,86% e 2,17% o local em que aconteceram não foram disponibilizados para contagem. Outros dois pontos abordados dizem a respeito sobre o horário e o dia de maior incidência de acidentes.

Se somado os meses de março e abril de 2019 e 2020, foram 1.429 acidentes registrados na região. O Infosiga apontou que, desse total, os horários entre 17 e 19 horas tiveram a maior quantidade computada, com 112, 97 e 113, respectivamente. Mostra, ainda, que aconteceram nos dias 6,7,8,9,13,19,20,26 e 30.

Cidades

Do Alto Tietê, a cidade que teve o maior número de acidentes durante a quarentena foi Mogi das Cruzes, com 167. É importante lembrar que este dado se refere às ocorrências sem vítimas fatais. Itaquaquecetuba aparece em segundo, com 137. Seguido de Suzano, totalizando 102 acidentes; e Arujá com 58.

Seis cidades da região tiveram abaixo de 50 registros de acidente. É o caso de Ferraz de Vasconcelos, que contabilizou 47. Nessa lista, Poá aparece em segundo, com 38; Santa Isabel teve 27; Biritiba Mirim totalizou 13; Guararema foram 12; e Salesópolis seis.