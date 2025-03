Ações da GCM resultam em prisão de suspeitos, localização de drogas e apreensão de veículo e celular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio de três grupamentos, atendeu seis ocorrências entre os dias 21 e 27 de fevereiro que culminaram em apreensão de veículo e celular, localização de entorpecentes, furto solucionado e agressores presos.

Os casos tiveram à frente a Força Patrulha, a Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e a Patrulha Maria da Penha. Cada grupamento respondeu por duas ocorrências.

As ações comandadas pela Força Patrulha resultaram na localização de drogas e na solução de um caso de furto. O primeiro atendimento ocorreu no dia 21 (sexta-feira), pouco depois das 15 horas, quando os agentes realizavam patrulhamento no Jardim Alterópolis e perceberam uma mulher fugir ao notar a presença da viatura, na rua Eziquiel Corrêa de Machado.

Alcançada pelos agentes, ela informou que uma outra mulher havia dado uma sacola plástica para segurar. Ao verificarem o conteúdo, os guardas encontraram 63 porções de cocaína, 52 de maconha e nove de crack. Na sacola ainda foram encontrados R$ 550. O caso foi levado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista e a suspeita presa.

Já no dia 23 (domingo), o grupamento foi acionado para atender um caso de furto no bairro Meu Cantinho, nas proximidades da rua Rocha. De acordo com os agentes, um casal abordou a Força Patrulha para informar que seus pertences haviam sido furtados por uma mulher e colocados em um veículo Chevrolet Prisma de cor prata. Ao verificarem o veículo, que estava próximo do local, assim como a própria acusada, os guardas encontraram a bolsa do casal com diversos outros objetos. O caso foi levado para a Delegacia de Polícia Central.

Apreensões

Por sua vez, os atendimentos feitos pela Romo culminaram na localização de um celular roubado e na apreensão de uma motocicleta irregular. No primeiro caso, em dia 25 de fevereiro (terça-feira), os agentes receberam informação de que uma moto Honda Titan vermelha, possivelmente dublê, estaria circulando pela cidade. Um patrulhamento foi iniciado e o veículo foi encontrado por volta das 17 horas na rua General Francisco Glicério, no centro.

O motociclista foi abordado, mas nada de ilegal foi encontrado com ele, porém, na averiguação feita pela Romo, foram localizados sinais de adulteração nos números do motor e do chassi. O veículo foi apreendido e conduzido para a Delegacia Central. Já o condutor foi levado para prestar esclarecimentos.

Dois dias depois, na última quinta-feira (27/02), o grupamento promovia uma ronda preventiva pelo distrito de Palmeiras quando avistou um rapaz tentando fugir ao ver as viaturas na avenida Avelino Mariano Pena. Abordado, ele mostrou um celular do qual constava registro de roubo, ocorrido em 18 de fevereiro (terça-feira). Ele foi detido por receptação e levado para o 1º Distrito Policial de Palmeiras.

Agressões

As ocorrências atendidas pela Patrulha Maria da Penha terminaram com um agressor preso e uma instauração de inquérito por parte da Polícia Civil para investigar um incêndio que teria sido causado pelo ex-companheiro da vítima.

No primeiro caso, justamente o que terminou com a casa em chamas, os agentes foram acionados no dia 21 (sexta-feira), por volta das 12h30, para atender uma mulher que teve parte da sua residência tomada pelo fogo na Vila Barros. O crime não deixou feridos, mas causou prejuízo material à vítima.

A Patrulha Maria da Penha promoveu buscas para tentar localizar o agressor, mas ele conseguiu fugir. Levada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a vítima prestou depoimento e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A Polícia Civil solicitou à Justiça uma medida protetiva para ela.

Já na última segunda-feira (24/02), o grupamento foi novamente acionado, às 14 horas, para atender um caso de descumprimento de medida protetiva, na Vila Amorim. De acordo com os agentes, a vítima acionou a Patrulha Maria da Penha por causa das ameaças proferidas pelo filho, que tentou invadir sua casa com pontapés no portão.

Os guardas solicitaram apoio do Canil, que estava próximo ao local, e o agressor e a mãe foram encontrados. Ambos foram levados para a DDM, prestaram depoimento e o homem permaneceu preso por ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a rapidez com que os casos foram atendidos mostram a qualidade da corporação. “Sempre buscamos uma prestação de serviço cada vez mais ágil para a população e temos conseguido agir com eficiência e eficácia nas mais diversas ocorrências. A população pode contar conosco, pois estamos atentos 24 horas por dia para contribuir com a segurança de todos”, apontou o chefe da pasta.