Ações da Prefeitura de Mogi combatem a aglomeração de pessoas no final de semana

A Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizaram operações durante o final de semana para combater aglomerações de pessoas, em diversas regiões da cidade. As ações foram realizadas após denúncias recebidas pela Ciemp e fazem parte do trabalho da administração municipal para combater a disseminação do novo coronavírus e a pandemia de Covid-19.

No sábado (30), as ações aconteceram na Vila da Prata, no Parque Olímpico, na Vila Jundiaí e no Alto da Boa Vista. Em todos os pontos, houve a dispersão das pessoas que participavam das aglomerações com a chegada das viaturas da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização.

Durante este trabalho, também foram apreendidas pipas e carretéis de linha com produto cortante, que são proibidos em Mogi das Cruzes.

A equipes também atuaram no distrito de Sabaúna no final de semana para evitar aglomeração de pessoas. No local, foi registrada uma reunião de ciclistas, que também se dispersaram com a chegada das equipes.

Pancadão

Já na noite deste domingo (31), uma ação integrada da Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização de Posturas e Polícia Militar realizaram uma operação na praça da Aeronáutica, no Jardim Aeroporto. No local, estava sendo realizado um pancadão, com a presença de cerca de 100 pessoas.

Também neste caso, a chegada das viaturas paralisou o evento, com a dispersão das pessoas que estavam no local.

O trabalho para combater aglomerações de pessoas é realizado diariamente pela Guarda Municipal e pelo Departamento de Fiscalização de Posturas. A população também pode colaborar com denúncias pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.