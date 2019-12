Ações da Secretaria de Cultura e Turismo atendem mais de 200 mil pessoas em 2019

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo encerra o ano de 2019 com um balanço positivo. Além de ter retomado grandes eventos, como os desfiles do Carnaval na Avenida Cívica e ter promovido a maior Expo Mogi que a cidade já teve, os cálculos da Pasta apontam que 218 mil pessoas foram atendidas com as atividades realizadas ao longo do ano.

Os eventos com o maior público do ano foram a Expo Mogi, que atraiu 160 mil pessoas, o 5º Festival de Verão, com aproximadamente 5 mil espectadores, a 2ª Semana Nerd/Geek, que atraiu 2.800 pessoas e a Jornada do Patrimônio, com público de aproximadamente 1.350 pessoas.

Um dos destaques do ano foi a aprovação do Plano Municipal de Cultura, que foi elaborado a muitas mãos, contando sempre com a participação da sociedade civil. O documento serve como um norteador da gestão cultural de Mogi das Cruzes pelos próximos 10 anos. Ele foi apresentado com mais detalhes e debatido entre diversos segmentos durante a 3ª Conferência Municipal de Cultura, que foi realizada em dezembro.

Outro destaque do ano foram os editais do Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (PROFAC), que viabilizaram a realização de mostras, festivais, circulações artísticas e também proveram apoio financeiro a territórios culturais, fomentando as atividade em espaços independentes de cultura. Foram, ao todo, 27 projetos fomentados em 2019, com recursos de R$ 425 mil.

Muitos também conseguiram executar seus projetos culturais graças à Lei de Incentivo à Cultura. As captações de recursos junto aos apoiadores, etapa esta que é feita após a aprovação dos projetos, tiveram um aumento de 30% com relação ao ano e 2018, o que totaliza quase R$ 1 milhão de recursos abdicados pela municipalidade sob a forma de impostos para o financiamento de projetos culturais.

Os trabalhos de diálogo e aproximação com a sociedade civil também tiveram um importante avanço em 2019. A Cultura fortaleceu o contato com os Conselhos Municipais de Cultura, Turismo e Patrimônio (Comphap), o que possibilitou evoluir em questões de definição e aplicação de políticas públicas culturais.

Também houve um amplo trabalho com a juventude, a partir do programa Prefeito Jovem, que teve mais uma edição em 2019 e o ciclo de visitas a 59 escolas estaduais, que permitiu à Secretaria ouvir mais de 800 jovens e suas demandas, anseios e sonhos para o futuro. Pela primeira vez, foi aplicada uma pesquisa de hábitos culturais junto a esse público, processo este que rendeu 1.291entrevistados.

O programa Diálogo Aberto, que é o sustentáculo desse trabalho de comunicação entre o poder público e a sociedade civil, também reúne números expressivos. Apenas em 2019, foram 76 ações entre fóruns, mobilizações sociais e audiências públicas, que contaram com a participação de 1.597 pessoas.

Um dos destaques foi a audiência que culminou com a aprovação, por parte da população, da doação da área do Centro Esportivo do Socorro para o Serviço Social do Comércio (Sesc). Também foi promovido, no mês de novembro, o 1º Seminário de Turismo, que contou com oito palestrantes e 74 participantes.

Das parcerias com o Governo do Estado de São Paulo, foram promovidas atividades com público expressivo. A cidade recebeu 17 espetáculos por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), que reuniram público de 1.930 pessoas e outros sete espetáculos em parceria com o Circuito SP (antigo Circuito Cultural Paulista), com público de 1.100 pessoas.

As parcerias com grupos organizados e coletivos culturais também tonaram possível a realização de eventos como os encontros das Terças Literárias, a Roda de Choro do Seu Julinho, o programa Vozes do Berimbau - Musicalidade de Capoeira, o Fórum Mogiano LGBT, a 2ª Parada do Orgulho LGBT, a 6ª Feira Literária Serra do Itapety, os encontros do Clube do Xadrez e o 7º Festival de Culturas Negras.

Para 2020

As projeções para 2020 indicam mais um ano repleto de atividades artísticas, culturais e iniciativas de fomento. O ano começará com a 7ª edição do Festival de Verão e seguirá, em fevereiro, com mais um Carnaval, que terá como diferencial a presença de blocos, por meio do Carnaval de rua.

A Secretaria de Cultura está recebendo inscrições dos blocos carnavalescos que desejam participar da programação de 2020, ao mesmo tempo em que planeja trazer à cidade blocos da capital paulista. Organiza ainda um bloco próprio que vai percorrer parte do calçadão, saindo do Centro Cultural e seguindo rumo ao Largo do Rosário, ao som de marchinhas carnavalescas.

O objetivo, como destaca o secretário de Cultura e Turismo, Mateus Sartori, é promover um carnaval seguro, para toda a família e também inserir Mogi das Cruzes no circuito dos carnavais de rua, potencializando o turismo e movimentando a economia da cidade.

No mês de março, a cidade vai ser palco para dois festivais já tradicionais: o Festival de Teatro Amador (Tablado) e o Festival da Canção, que já é reconhecido como um dos principais do país.

Já em junho, o município receberá a 2ª edição do Seminário Nacional de Gestores Culturais, que em 2019 teve três dias de duração e recebeu gestores culturais de todo o Brasil para atividades de formação e discussão sobre cultura. A Secretaria de Cultura e Turismo busca parcerias para viabilizar um evento nesses moldes, porém em caráter internacional e um dos parceiros já confirmados é o Sesc.

Em julho, será realizado o Festival de Inverno Serra do Itapety e, em setembro, acontece mais uma Expo Mogi. A festa vai se estender de 29 de agosto a 1º de setembro e a escolha dos artistas que se apresentarão será feita com a participação direta da população, por meio de um Fórum Virtual, que já está aberto.

Para encerrar o ano, o município receberá mais uma edição do Festival de Culturas Negras e mais uma Semana do Hip Hop.

O ano de 2020 também será marcado por ações de fomento. Só do PROFAC, há 15 editais abertos, que visam financiar 43 projetos culturais, com recursos de R$ 720 mil.

Também há expectativas com relação a entregas e inaugurações de obras em 2020. Devem ser entregues as obras de reforma e adequação nos museus municipais, a reforma da estação ferroviária de Sabaúna, a implantação de infraestrutura no Pico do Urubu e também o Museu Virtual da Educação (Muve). A cidade também tem a expectativa de que em 2020 a unidade provisória do Sesc possa iniciar suas atividades.