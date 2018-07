Ações do Poá+Iluminada chega às ruas Poanópolis e Padre Eustáquio

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), acompanhou, na tarde desta quinta-feira (5), os trabalhos do Programa Poá + Iluminada, que foram realizados nas ruas Poanópolis e Padre Eustáquio. A ação nessas vias consistiu na substituição de 70 luminárias convencionais por luminárias de LED. Também serão enviadas à região as equipes de zeladoria (varrição, capinação, pintura, recolhimento de lixo e entulho, entre outros). O vereador Willian Ferrari (PDT), o Neno Ferrari, também acompanhou a vistoria.

“Estamos trabalhando muito para colocar a cidade em ordem e em breve outros bairros também terão suas demandas atendidas”, reforçou o prefeito. “Trabalhamos sempre visando garantir o melhor para população. A iluminação pública é fundamental para a segurança”, completou.

A troca por lâmpadas de LED traz melhorias como maior durabilidade do funcionamento; pouca necessidade de manutenção; redução no consumo de energia no final do mês e com isso a redução de gastos ao logo dos meses.

Entre as principais intervenções do programa Poá + Iluminada está o restabelecimento da iluminação em vias de Calmon Viana, na Vila Lúcia, na região do Centro Expandido, e a implantação de novos pontos de luz na Fonte Áurea; Terminal de Ônibus e a Rua Araraquara, no Kemel; a Rua Padre Simon Switzar, no bairro Biritiba; as ruas Dracena, Penápolis e Porto Feliz, na Vila Pereta; e Viela Aristides de Oliveira, travessa da Rua Dom Pedro Primeiro, no bairro Vila Júlia, entre muitos outros locais.

“Em locais em que a iluminação estava precária, foi iniciado o trabalho para começar a implantar um novo sistema. E quando identificamos algum problema ou recebemos alguma reclamação a Secretaria de Serviços Urbanos vai até o local para verificar e passar a demanda para empresa responsável”, acrescentou o secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta. Ele também informou que a população pode entrar em contato direto com a Citeluz, que é a responsável pela manutenção, pelo telefone: 0800 727 7173.