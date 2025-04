Ações em Poá celebram o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Os principais prédios públicos de Poá ganharam iluminação azul em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado nesta quarta-feira (02/04). Entre os locais destacados estão o Paço Municipal, que também recebeu o laço símbolo do transtorno, o Relógio, o Monumento dos Expedicionários e a Praça de Eventos. A iniciativa faz parte das ações promovidas no município para sensibilizar a população sobre a causa e reforçar a importância da inclusão.

Além das luzes azuis, o Dia Mundial do Autismo foi tema do encontro “Todos Juntos em prol dos Nossos Autistas”, promovido ontem pelo grupo Mães Azuis, em parceria com o Fundo Social, com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescentee e com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O evento, que discutiu a importância de criar políticas públicas para promover a inclusão das pessoas que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA), contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Poá, Flavia Souza; do secretário de Educação, Diego Moreira; do chefe da pasta de Saúde, Silvanei Mamed; do presidente da Câmara Municipal, Lucas Ferrari, além de integrantes do Grupo Mães Azuis de Poá, secretários municipais e vereadores.

“São apenas 90 dias de gestão, temos muito ainda o que conscientizar, mas nesse período, Poá tem dado passos importantes na caminhada da inclusão, nossa mensagem está chegando cada vez mais longe. Hoje é um dia importante para reafirmar o compromisso que temos em promover a inclusão em todos os ambientes, com respeito e o acolhimento das pessoas com TEA. Ações simples, como iluminar os prédios públicos com a luz azul, já despertam a atenção da população para o tema e esse é o nosso objetivo”, destacou a primeira-dama.

Segundo ela, a cidade conta hoje com uma Diretoria de Inclusão e, no momento, a administração municipal acelera o processo burocrático para contratação de professores auxiliares que darão apoio aos alunos nas salas de aula na rede municipal. “Logo nossas crianças atípicas terão esse suporte. Meu coração se enche de alegria em ver o trabalho que estamos fazendo e também em ver esse evento cheio de pessoas envolvidas nesta causa. A população com deficiência é a nossa prioridade. Nos shows de aniversário de Poá, pela primeira vez, foi inserido um espaço inclusivo, com abafadores de ruídos e intérpretes de libras”, acrescentou.

De acordo com o prefeito Saulo Souza, uma marca da sua gestão é o compromisso com a inclusão e com as pessoas atípicas. “Em apenas três meses de mandato, inauguramos, de forma inédita, uma sala sensorial, uma ala com Neurologista e Psiquiatra infantil e adulto, corrigimos os problemas de falta de medicação na saúde mental e determinamos a contratação de dezenas de professores que atuarão como auxiliares nas nossas escolas. Além disso, todos os nossos eventos têm sido eventos inclusivos para a participação de todos”, reforçou o prefeito.