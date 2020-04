Ações evitam aglomeração de pessoas, detêm acusado de violência doméstica e localizam veículo

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes e o Departamento de Fiscalização de Posturas da Prefeitura evitaram, na manhã deste domingo (5), a aglomeração de pessoas na chamada “Feira do Rolo”, no distrito de Jundiapeba. Ainda durante o final de semana, a corporação prendeu um homem acusado de violência doméstica, no distrito de Braz Cubas, e auxiliou na localização de um caminhão que havia sido roubado.

A operação em Jundiapeba foi feita após denúncia de aglomeração de pessoas e venda irregular de produtos no encontro das ruas Ricardo Rodrigues de Souza e Lucinda Bastos. Ao chegar, as equipes não encontraram pessoas no local. Com isso, foi feito um trabalho preventivo, com os agentes permanecendo no ponto e rondas em outras regiões do bairro.

Desde o início da quarentena decretada pelo Governo do Estado para o combate à pandemia de Covid-19 e a disseminação do novo coronavírus, a Prefeitura de Mogi das Cruzes vem fiscalizando o funcionamento de estabelecimentos comerciais e combatendo a aglomeração de pessoas. O trabalho é realizado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pela Guarda Municipal e também tem a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Neste final de semana, 106 estabelecimentos tiveram suas atividades paralisadas, entre adegas, bares, bazares, bomboniere, cabeleireiros, conserto de eletrônicos, lanchonete, ótica, restaurante, salão de festa e lojas de som automotivo. Nos estabelecimentos de setores que estão liberados a funcionar, é paralisada a atividade não permitida e ele continua funcionando, adaptado ao que determina o decreto.

A população também pode auxiliar neste trabalho com denúncias pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.

Pico do Urubu

A Guarda Municipal também vem mantendo uma atenção especial ao acesso ao Pico do Urubu, na Serra do Itapeti. O local está interditado para evitar a aglomeração de pessoas no ponto.

Somente neste domingo, cerca de 100 veículos foram impedidos de acessar o local. Os responsáveis também foram orientados pela corporação sobre a restrição de uso do local e sobre os riscos de aglomeração de pessoas, frente à pandemia de Covid-19.

Patrulha Maria da Penha

Também no domingo, a Patrulha Maria da Penha deteve um homem acusado de violência doméstica no distrito de Braz Cubas. A Guarda Municipal foi acionada pela vítima, denunciando que ela e a mãe estavam sofrendo violência doméstica.

No local, os agentes encontraram a mãe da vítima no portão da residência. Ela contou que a filha e o acusado estavam dentro da casa, que ele havia ingerido bebida alcoólica, com comportamento violento e confirmou a agressão. Os guardas encontraram o homem no quarto do imóvel, discutindo com a mulher.

Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde foi registrada a ocorrência. O acusado permaneceu detido na Cadeia Pública, à disposição da Justiça.

Localização de veículo

Já no sábado (04/04), o sistema de monitoramento da Prefeitura de Mogi das Cruzes auxiliou na localização de um caminhão que havia sido roubado no último dia 17 de março. Duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar.

O veículo foi identificado após passar pelo radar do sistema Barreira Eletrônica na avenida Lourenço de Souza Franco, no distrito de Jundiapeba. Os aparelhos possuem tecnologia de leitura de placas e estão conectados ao sistema Detecta.

O veículo passou a ser acompanhado pelas câmeras de monitoramento da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp) e foi abordado pela Polícia Militar na avenida Presidente Altino Arantes, no mesmo distrito.

Também no sábado, três rapazes foram detidos pela Guarda Municipal após serem flagrados pelas câmeras da Ciemp pichando imóveis na rua Engenheiro Gualberto, na Vila Industrial. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.