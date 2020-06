Ações trabalhistas caem 40,2% na pandemia com 832 processos em abril

O número de processos trabalhistas abertos no Alto Tietê caiu 40,2% no mês de abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 832 trabalhadores da região moveram ações contra suas empresas no primeiro mês completo de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os dados são do Sistema E-Gestão, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), e consideram todas as 10 cidades.

Em abril do ano passado, 1.392 processos foram abertos no Alto Tietê, representando uma média de 46,4 ações por dia na região. Já no mês 4 deste ano, a média diária de processos foi de 27,7.

Os motivos mais comuns para a abertura das ações de abril foram problemas com a multa de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), questões envolvendo o aviso prévio e férias proporcionais.

Já entre os trabalhadores, lideram a lista profissionais de serviços diversos, seguidos pelos da indústria e, em terceiro, os do comércio.

Números por cidade

Das 10 cidades, apenas Salesópolis e Biritiba Mirim obtiveram aumento nos números de processos de um ano para o outro: de 4 para 6 e de 1 para 2, respectivamente. As outras oito cidades apresentaram queda nos números, sendo Mogi das Cruzes a que obteve maior diferença em quantidade de registros. O município apresentou redução de 225 processos de um ano para o outro, passando de 565 em abril de 2019 para 340 em abril de 2020.

Itaquaquecetuba é a segunda cidade com maior número de processos no 4° mês deste ano. Foram 144 ações na justiça, 90 a menos do que as 234 do ano passado. Terceira da lista, Suzano tem 136 processos abertos em abril na Justiça. Na comparação com o mesmo mês de 2019, a redução foi de 83 ações movidas.

Seguem a lista Arujá, com 76 processos abertos em abril deste ano; Poá, com 74; Ferraz de Vasconcelos, com 42; Guararema, com 7; Santa Isabel, com 5, além das já citadas, Salesópolis, com 6 processos; e Biritiba Mirim, com 2.