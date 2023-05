Adolescentes da Fundação Casa serão atendidos por Programa de Empregabilidade

A Fundação CASA, por meio de sua Gerência de Pós-Medida e Empregabilidade, assinou nesta terça-feira (02/05) um termo de cooperação com a Fundação Florestan Fernandes, de Diadema, para atender adolescentes por meio do Programa Pós-Medida e Empregabilidade.

Ao total, serão atendidos anualmente 12 jovens egressos de medidas socioeducativas, todos residentes na cidade de Diadema, que terão a oportunidade de frequentarem as mais de 40 opções de cursos oferecidos pela Fundação Florestan Fernandes.

Para o mês de maio, quatro adolescentes já têm vagas garantidas, assim que receberem sua desinternação.

A assinatura do termo de cooperação foi realizada pelo presidente da Fundação Florestan, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, juntamente com o gerente de pós-medida da Fundação CASA, Paulo Henrique Lucas da Silva.

O evento também contou com a presença do diretor pedagógico, Rubens Filho e da coordenadora pedagógica, Marisa Francelino, ambos da Florestan, do diretor regional da DRL, Osmar Pereira Barreto, do diretor adjunto, Reginaldo Adriano Cont, e da chefe de seção técnica, Jeane Agostinho, todos da Fundação CASA.

Pós-Medida nos municípios

No mês de abril, as cidades de Peruíbe, Itapecerica da Serra, São Luiz do Paraitinga, Estrela do Oeste e Cabrália Paulista também realizaram a assinatura de termos de cooperação com a Fundação CASA para a implantação do Programa de Pós-Medida e Empregabilidade.

Com essas novas adesões, o Programa de Pós-Medida passa a contar com 73 termos de cooperação assinados com municípios e mais 13 termos estão em tramitações finais.