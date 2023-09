Advogada Jeruza Reis toma posse na Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras

A advogada Jeruza Lisboa Pacheco Reis tomou posse, na tarde desta sexta-feira (1º), como membro da Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (AMHAL). A solenidade ocorreu na histórica Igreja da Ordem Terceira do Carmo, no Centro de Mogi das Cruzes, bem no dia em que a Cidade está comemorando 463 anos e quando a AMHAL celebra o seu 7º aniversário.

Além de Jeruza, a renomada instituição ganhou mais quatro acadêmicos: Amair de Campos Padgurschi, AnaMarB, Paulo Rogério de Souza e Suely de Castro de Almeida Pereira.

Atualmente, o escritor João Anatalino Rodrigues é o presidente da Academia, fundada sob a idealização de Glauco Ricciele e Vera Lúcia Meira Magalhães.

Jeruza diz estar honrada pela importância do convite, que foi feito pelo presidente: “O senhor João Anatalino e a esposa, senhora Amélia, são pessoas que estimo muito pelo trabalho social que fazem em Mogi e também pelas publicações literárias. Espero um dia fazer jus a tamanha honraria. Afinal, a Academia é uma instituição que reúne imortais, como são chamados os intelectuais que dela participam”.

Agora, a AMHAL, que tem 40 patronos, possui 18 membros. São personalidades das áreas de História, Artes e Letras. São músicos, artistas plásticos,

escritores, historiadores, jornalistas, publicitários, cinematógrafos, dentre outros.

A advogada Jeruza também é escritora. Ela é autora das obras “Rosa-Choque – Histórias de uma mulher que escolheu resistir, persistir e insistir” e “Poá: De Província à Estância Hidromineral”. E está finalizando um terceiro livro. “Fazer parte da AMHAL significa emoldurar minha ligação com a cidade, dar sentido à vida em Mogi das Cruzes, que me acolheu com tanto carinho. Participar da Academia Mogicruzense será como retribuir um pouco de todo carinho que recebi”, enfatiza.

Ela vai ocupar a cadeira número 33, que presta homenagem ao Manoel Bezerra de Melo, o padre Melo, ex-prefeito de Mogi das Cruzes e fundador da UMC. “O que me dá grande responsabilidade e exigirá muita dedicação”. Jeruza também é membro da Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco” de Mogi das Cruzes, do Conselho Patrimonial do Colégio Placidina de Mogi das Cruzes e do IBDFAM - Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e do IBRADIM- Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário.

A AMHAL

A AMAHAL tem por objetivo o reconhecimento, a divulgação e o incentivo à atuação de cidadãos em todos os ramos de arte, visando, sobretudo, ao aprimoramento e à preservação da cultura e da tradição folclórica de Mogi das Cruzes, bem como o cultivo da língua pátria e o estímulo ao surgimento de novos talentos da região. A entidade possui 40 patronos vitalícios das cadeiras, dentre eles estão Tirreno da San Biagio, Mauricio de Souza, Botyra Camorim Gatti, José Sebastião Witter, Isaac Grimberg e Nicanor Paraguassú.