Advogada lista dicas para evitar perda de aposentadoria por invalidez

A advogada previdenciária Luciana Moraes de Farias destaca que o "pente-fino" nos aposentados por invalidez tem causado inquietação entre os beneficiários por busca de informação sobre o assunto. De acordo com a especialista, cerca de 80% dos aposentados convocados à nova consulta de perícia perdem o benefício após anos de aposentadoria. Para esclarecer dúvidas sobre tema, Luciana listou algumas dicas importantes para evitar perdas.

O corte da aposentadoria por invalidez acontece após o aval do médico, que avalia as atuais condições de trabalho do beneficiário. A suspensão também pode ocorrer quando o aposentado não comparece à consulta de perícia, que geralmente é comunicada por cartas no correio, por isso é importante manter o endereço atualizado. Contudo, existem maneiras de reaver o benefício após a suspensão. A primeira delas é adotar a vantajosa fórmula 85/95 (leia matéria). Para isso, é preciso que o indivíduo tenha contribuído durante um período anterior à invalidez e também contribuir pelo menos uma vez, dentro de um prazo de 12 meses, após o corte do benefício. A opção é válida, exceto para os contratos abertos.

Outra sugestão da advogada é quanto à organização de exames e documentos relacionados à invalidez. "Na perícia, leve todos os atestados médicos desde a época da aposentadoria, com informações que comprovem a invalidez. É preciso juntar as documentações, mas se atente somente àquelas que realmente tenham relação com a invalidez".

Se após a consulta o benefício for negado, mas mesmo assim a pessoa se sente incapacitada para trabalho, a advogada indica novo pedido para o auxílio ou a ajuda no Poder Judiciário. No caso de sequelas, existe o auxílio acidentes. Nesta situação, o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez é convertido no auxílio acidente, por conta da sequela apresentada.

Período de processo

O processo de entrada à aposentadoria demora em média, em Suzano, três meses para ser aprovado, desde que as documentações estejam em dia. Caso o trabalhador dê entrada ao procedimento sem um advogado, até mesmo a visita ao instituto estará sujeita a agendamento prévio- que pode levar meses, a depender da agência de atendimento.