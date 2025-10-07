Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 07 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Aflord doa 14 toneladas de alimentos arrecadados na Expo Aflord 2025

Evento reuniu cerca de 40 mil visitantes entre os dias 16 e 31 de agosto em Arujá

07 outubro 2025 - 18h00Por de Arujá
Aflord doa 14 toneladas de alimentos arrecadados na Expo Aflord 2025Aflord doa 14 toneladas de alimentos arrecadados na Expo Aflord 2025 - (Foto: Divulgação)

A Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord) realizou a entrega de aproximadamente 14 mil quilos de alimentos arrecadados durante a 32ª Expo Aflord 2025, realizada entre os dias 16 e 31 de agosto, em Arujá.

O evento, que reuniu cerca de 40 mil visitantes, atingiu a expectativa dos organizadores e reforçou seu compromisso social com a comunidade.

Os alimentos foram destinados a quatro entidades assistenciais (Associação Pró-excepcionais Kodomo no Sono,  Sociedade Beneficente Casa da Esperança: Kibo-no-iê, Casa de Repouso Akebono e Jardim de Repouso São Francisco: Ikoi-No-Sono) e ao Fundo Social de Solidariedade de Arujá, representado pela primeira-dama Clau Camargo, que acompanhou a entrega realizada na última quarta-feira (01/10).

De acordo com a organização, a doação reafirma a importância da Expo Aflord não apenas como um dos maiores eventos de flores, plantas e gastronomia da região, mas também como uma iniciativa de responsabilidade social e apoio

Deixe seu Comentário

Leia Também

Damasio intermedia apresentação do projeto 'Caminho das Intercessoras' ao secretário de Turismo
Região

Damasio intermedia apresentação do projeto 'Caminho das Intercessoras' ao secretário de Turismo

OctSecurityX: evento de Segurança da Informação em Mogi une inovação e solidariedade
Região

OctSecurityX: evento de Segurança da Informação em Mogi une inovação e solidariedade

Vila da Uva será uma das opções gastronômicas da Festa da Uva de Ferraz
Região

Vila da Uva será uma das opções gastronômicas da Festa da Uva de Ferraz

Calendário 2026: Educação SP define para 2 de fevereiro início do próximo ano letivo
Região

Calendário 2026: Educação SP define para 2 de fevereiro início do próximo ano letivo

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas em Ferraz
Região

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas em Ferraz

Ferraz inicia inscrições para programa de castração gratuita de cães e gatos
Região

Ferraz inicia inscrições para programa de castração gratuita de cães e gatos