Aflord doa 14 toneladas de alimentos arrecadados na Expo Aflord 2025

A Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra (Aflord) realizou a entrega de aproximadamente 14 mil quilos de alimentos arrecadados durante a 32ª Expo Aflord 2025, realizada entre os dias 16 e 31 de agosto, em Arujá.

O evento, que reuniu cerca de 40 mil visitantes, atingiu a expectativa dos organizadores e reforçou seu compromisso social com a comunidade.

Os alimentos foram destinados a quatro entidades assistenciais (Associação Pró-excepcionais Kodomo no Sono, Sociedade Beneficente Casa da Esperança: Kibo-no-iê, Casa de Repouso Akebono e Jardim de Repouso São Francisco: Ikoi-No-Sono) e ao Fundo Social de Solidariedade de Arujá, representado pela primeira-dama Clau Camargo, que acompanhou a entrega realizada na última quarta-feira (01/10).

De acordo com a organização, a doação reafirma a importância da Expo Aflord não apenas como um dos maiores eventos de flores, plantas e gastronomia da região, mas também como uma iniciativa de responsabilidade social e apoio