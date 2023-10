Aflord doa 7 toneladas de alimentos arrecadados durante a 30ª Expo Aflord

A Aflord (Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra) recebeu na tarde desta terça-feira (03) representantes de quatro entidades assistenciais e a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, a primeira-dama Clau Camargo, para um momento muito especial: a doação de 7 toneladas de alimentos. Os donativos foram arrecadados durante a 30ª Expo Aflord, tradicional feira de flores da associação, que aconteceu entre os meses de agosto e setembro.

Foram destinadas para o Fundo Social do município 3,5 toneladas de alimentos, que saíram da sede da Aflord com destino certo: compor as cestas básicas entregues às mais de 15 mil famílias assistidas pela pasta. “Essa doação veio em excelentíssima hora. Graças a essa iniciativa maravilhosa, vários munícipes e pessoas de outras cidades que vieram visitar, trouxeram os alimentos que serão destinados às famílias carentes. Que Deus abençoe e parabéns a todos", destaca a primeira-dama.

O restante da doação foi destinado em partes iguais para a Sociedade Beneficente Casa da Esperança Kibô no Iê, Assistência Social Dom José Gaspar Ikoi No Sono, Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono e a Casa de Repouso Akebono (Enkyo).

“As pessoas são solidárias, mas precisam de entidades como a Aflord para inspirá-las a praticarem. Ficamos muito felizes com a doação porque nos ajuda, e muito, a cumprir a nossa missão de cuidar dos nossos internos”, avalia Dirce Akemi Shimomoto, presidente da Kibô no Iê.

Para Sérgio Ocimoto Oda, presidente do Kodomo no Sono, doações de itens de consumo são sempre muito importantes para entidades como a dele, pois por meio deste ato de solidariedade conseguem otimizar seus recursos financeiros. “Com as doações, conseguimos direcionar o nosso financeiro para as despesas fixas, que precisam ser pagas mensalmente, contribuindo para um equilíbrio financeiro da instituição”, ressalta.

Izumu Honda, presidente da Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono, diz que é muito difícil prestar um acolhimento de qualidade sem ajuda. “Não é fácil manter uma estrutura que ofereça assistência, qualidade de vida e conforto físico e psíquico para pacientes idosos. Precisamos manter uma linha de cuidados especiais que demandam custos. Por isso, estamos muito felizes e gratos com a Aflord, pois é uma ajuda que realmente reflete positivamente no nosso dia-a-dia”, agradece Izumu Honda.

Doações superaram expectativa

Para o presidente da Aflord, Tsutomu Makita, o resultado desta campanha solidária foi surpreendente. “Não esperávamos que a adesão seria tão grande por parte dos nossos visitantes, já que foi a primeira campanha de troca solidária de ingresso. Ficamos impressionados com a quantidade de pessoas que doaram não apenas para visitar o evento, mas com o desejo de colaborar com causas tão nobres”, destaca.

Edson Tamada, que é um dos diretores da Aflord e também presidente da comissão administrativa da Akebono, disse que ideia é manter a campanha de ingresso solidário nas próximas edições de Expo Aflord, a fim de oferecer sempre essa compartida social à comunidade. “Essa doação vai fazer a diferença para a nossa entidade e, certamente, para todas que receberam, por isso, queremos manter esse compromisso social nos próximos anos”.

Sobre as entidades:

Ikoi-No-Sono

Em 1958, a Assistência Social D. José Gaspar inaugurou o Jardim de Repouso São Francisco – “Ikoi-No-Sono”, no município de Guarulhos. Destina-se à residência dos idosos japoneses, mas relativamente capazes, de 56 a 60 anos. Atualmente, os pedidos de ingressos são de idosos fragilizados, de 80 a 90 anos, dependentes ou semi-dependentes, que necessitam de cuidados especializados.

Kodomo-no-Sono

A Associação Pró-Excepcionais Kodomo-no-Sono é uma entidade sem fins lucrativos voltada à assistência e amparo às pessoas com necessidades especiais. A sede está instalada em Itaquera (zona leste da Capital), onde são assistidas mais de 70 pessoas, entre homens e mulheres, na faixa etária de 25 a 74 anos.

Kibô-no-Iê

A Sociedade Beneficente Casa da Esperança Kibô-no-Iê é uma entidade sem fins lucrativos de assistência à pessoa com deficiência intelectual. Foi oficialmente reconhecida em 7 de janeiro de 1970 e hoje acolhe 68 adultos e idosos com deficiência intelectual em sua sede, em Itaquaquecetuba. A manutenção da Kibô-no-Iê é feita pelo trabalho de 99 funcionários e uma equipe de 30 conselheiros voluntários, com o apoio de voluntários.

Casa de Repouso Akebono

A Casa de Repouso Akebono começou a ser construída, em Guarulhos, em 1998, e foi concluída em 2003. Hoje, conta com 35 residentes, de ambos os sexos, acima de 60 anos, geralmente com alto grau de dependência, que recebem cuidados necessários para viverem com qualidade de vida e dignidade. A casa faz parte da obra assistencial da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, também conhecida como Enkyo.