Aftershoot oferece bolsa de US$ 1 milhão para apoiar fotógrafos e financiar eventos em 2025

Após a estreia do Create Together Fund em 2024, um programa de bolsas para fotógrafos, a Aftershoot, uma poderosa ferramenta all-in-one desenvolvida para agilizar o fluxo de trabalho dos fotógrafos, anuncia o lançamento da Cohort 2, a sua segunda edição. Com inscrições abertas e um fundo de US$ 1 milhão, a iniciativa apoiará 750 eventos de fotografia e capacitará fotógrafos ao redor do mundo, incluindo brasileiros, para que compartilhem conhecimento, conectem-se e inspirem uns aos outros - fortalecendo a colaboração e a criatividade no setor.

Em 2024, no primeiro grupo de fotógrafos a receber a bolsa, o ‘Cohort 1’, a Aftershoot apoiou 27 líderes comunitários na realização de eventos fotográficos, e reuniu mais de 600 fotógrafos em 15 cidades de 4 países diferentes. De passeios fotográficos a workshops, esses eventos proporcionam espaços para que os fotógrafos aprendam, se conectem e colaborem na vida real.

“A experiência de organizar um evento como parte da Cohort 1 foi incrível. Organizar um workshop de fotos de casamento para fotógrafos era um objetivo pessoal antigo, e o Aftershoot Create Together Fund deu o apoio que eu precisava para transformar essa visão em realidade. Isso permitiu que os fotógrafos se conectassem, aprendessem e crescessem juntos, e sou grata por ter participado disso”, disse Lindsey Birchfield, fotógrafa de casamentos e eventos de Scottsdale, Arizona, EUA.

Juntos, nós criamos. Juntos, nós crescemos

A partir de agora, com a Cohort 2, a Aftershoot aumenta seu compromisso de apoiar eventos nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Brasil, Austrália e Nova Zelândia. O Aftershoot Create Together Fund oferece subsídios de US$ 1.000 ou US$ 2.000, dependendo do tamanho e do escopo do evento. Com US$ 5.000 disponíveis para eventos maiores, a partir da proposta. O fundo oferece apoio a fotógrafos que buscam criar e desenvolver comunidades criativas locais por meio de passeios fotográficos, encontros, sessões de fotos com estilo e muito mais.

“Nosso objetivo sempre foi apoiar os fotógrafos - não apenas em seu fluxo de trabalho de pós-produção, mas em seu crescimento, conexões e jornada criativa”, disse Harshit Dwivedi, fundador da Aftershoot. “Nós notamos como a Cohort 1 foi impactante e estamos ansiosos para ajudar ainda mais fotógrafos a dar vida às suas ideias voltadas para a comunidade”, acrescentou.

Como inscrever-se no Create Together Fund?

O Aftershoot Create Together Fund está aberto a fotógrafos profissionais, educadores de fotografia e líderes comunitários emergentes.

O fundo apoia eventos de fotografia offline de todos os tipos, incluindo workshops, encontros, passeios fotográficos e sessões de fotos com estilo. Os níveis de financiamento incluem US$ 1.000 para eventos de 15 a 25 participantes, US$ 2.000 para eventos com 25 a 50 participantes e US$ 5.000 para eventos maiores, dependendo da proposta.

Para Justin Benson, cofundador da Aftershoot, “as melhores ideias ganham vida quando os fotógrafos se unem”. Por isso, ele acrescenta: “O Create Together Fund é a nossa maneira de retribuir à comunidade, ajudando os fotógrafos a transformar suas visões em oportunidades reais para se conectar, aprender e crescer.”

Os fotógrafos interessados em se inscrever podem visitar o site do Create Together Fund para obter mais detalhes e preencher o formulário de inscrição.

Sobre o Aftershoot

Aftershoot é um software inovador de seleção, edição e retoque de fotos com tecnologia de IA, desenvolvido para ajudar fotógrafos em seu fluxo de trabalho de pós-edição. Fundada em 2020, a Aftershoot foi criada com a missão de facilitar a vida dos fotógrafos por meio da tecnologia. Uma plataforma que ajuda as partes mais demoradas do pós-processamento, permitindo que os fotógrafos se concentrem no que amam ou até mesmo invistam em seus negócios. A plataforma possui três módulos principais: AI Culling para seleção inteligente de imagens, AI Edits para edição consistente e o futuro AI Retouching, um novo modo projetado para capacitar os fotógrafos ao lidar com a parte monótona das rotinas de retoque pós-processamento com tecnologias avançadas de IA.

Saiba mais sobre as ferramentas de IA do Aftershoot e seus recursos mais recentes em https://aftershoot.co/brazil.