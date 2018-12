Agência de Desenvolvimento vai restaurar 11 nascentes no Alto Tietê

A Agência de Desenvolvimento do Alto Tietê (Adrat) vai trabalhar com força total no ano de 2019. Essa é a previsão do presidente da instituição, Lucas Costa, o Lucas do Liceu. Uma das prioridades é o Circuito das Nascentes, que é formado pelos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Poá, Salesópolis, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Ribeirão Pires e Suzano. Para eles, a Adrat anunciou que pretende revitalizar 11 nascentes. A afirmação foi feita na noite desta terça-feira (4) durante um encontro que contou com cerca de 200 convidados, entre empresários, empreendedores e autoridades de Itaquaquecetuba e região.

Lucas do Liceu revelou que a entidade aguarda a liberação de uma emenda de R$ 200 mil do Ministério do Meio Ambiente, intermediada pelo deputado federal Roberto de Lucena (PV), e que esse montante será o ponto de partida para o projeto, que inclui ainda estímulos para o circuito.

Além do trabalho com o Circuito das Nascentes, o presidente de Adrat destacou que é importante a formação de laços entre empresários, comerciantes e setores produtivos da reunião, por isso ele promoveu na data o "2º Café de Confraternização dos Empresários".

"Foi um encontro para fortalecer laços entre os empresários de Itaquaquecetuba e região, uma oportunidade de nos confraternizarmos e discutir investimentos, soluções para problemas, além de fazer aquela network", explica.

Para 2019, ele pretende trabalhar para as ações da Adrat sejam amplamente debatidas com prefeituras e o setor produtivo. "Queremos ir além do que é feito e abrir novas fronteiras. Por isso, vamos orientar os pequenos empreendedores no entorno das nascentes a preservarem o local e terem rendimentos. Também queremos ajudar no desenvolvimento das cidades por meio do serviço de inteligência, onde orientamos as prefeituras e órgãos públicos a diminuírem a burocracia e aumentar a tecnologia na gestão pública", explica.