Agência Phoenix lota cinema com estreia de documentário e celebra marco inédito na região

No último sábado, 07 de junho, a agência de comunicação PHOENIX realizou um feito inédito: tornou-se a primeira empresa da região do Alto Tietê a lançar um filme nas telonas do cinema. A estreia, que aconteceu pela manhã no Centerplex do Suzano Shopping, reuniu cerca de 200 pessoas e emocionou o público com um enredo que retrata a trajetória, os valores e a essência da agência, que completou 15 anos de atuação no mercado.

Mais do que uma exibição, o evento foi um verdadeiro manifesto sobre pertencimento, inspiração e força coletiva. Clientes, colaboradores e familiares marcaram presença em uma sessão que ficará na memória de todos que viveram esse momento histórico ao lado da PHOENIX. A produção do documentário ficou por conta da WSM Produções, que traduziu com sensibilidade e profundidade a alma da agência para as telas.

“Me senti profundamente grato, foi mais do que assistir a um documentário. Foi viver um capítulo importante da nossa história, junto com quem construiu cada cena dessa trajetória. É uma emoção difícil de descrever. É sobre construir juntos, e isso é ser PHOENIX”, afirma Rafael Lazzaro. "Ver a história da PHOENIX ganhar vida no cinema foi como assistir a um sonho coletivo projetado em tela grande. A gente não apenas comunicou, a gente emocionou", disse Vitor Júlio, publicitário e o colaborador mais antigo da agência.

Durante o evento, o CEO e fundador da agência, Rafael Lazzaro, também foi surpreendido com uma homenagem especial da equipe, entregues pelas mãos das responsáveis por atendimento Daniely Melo e Giulia Sivera. O evento reforçou o posicionamento da agência como marca pulsante, ousada e profundamente conectada com as pessoas. O Documentário poderá ser visto em breve em streaming e no Youtube.