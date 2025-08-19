Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Agenda Jovem Itaquá é lançada e novo presidente do Conselho da Juventude é empossado

Evento reuniu cerca de 300 pessoas e contou com novidades para a juventude da cidade

19 agosto 2025 - 19h09Por de Itaquá
Agenda Jovem Itaquá é lançada e novo presidente do Conselho da Juventude é empossadoAgenda Jovem Itaquá é lançada e novo presidente do Conselho da Juventude é empossado - (Foto: Dayane Oliveira/PMI)

A Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania de Itaquaquecetuba lançou, nesta terça-feira (19), a Agenda Jovem Itaquá, um conjunto de programas e ações direcionadas ao fortalecimento das políticas públicas para o público no município. A ação foi realizada em parceria com o Conselho Municipal da Juventude e reuniu cerca de 300 pessoas.

O evento marcou a assinatura do decreto que institui oficialmente a iniciativa e apresentou novidades como a posse do Conselho Municipal da Juventude (CMJ), que passa a ser um espaço de participação direta dos jovens nas decisões da cidade. 

Também foi lançada a Caravana ID Jovem, que vai percorrer escolas e bairros para ampliar o acesso aos direitos da juventude, e a COP Jovem Itaquá, voltada à inserção do município nos debates globais sobre sustentabilidade. Outro destaque foi o anúncio do I Fórum da Juventude de Itaquá, planejado para ser um espaço de diálogo e ações coletivas. A ocasião contou, ainda, com a posse do presidente eleito do CMJ, Wendell Augusto.

Além dos jovens, o lançamento teve a presença do prefeito Eduardo Boigues, a primeira-dama Mila Boigues, o vice-prefeito Rogério Tarento, a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa, a dirigente da Diretoria Regional de Ensino Viviane Araújo de Melo e o conselheiro Henrique Domingues, representando o Conselho Nacional de Juventude (Conjuve).

“É emocionante ver tantos jovens reunidos e engajados com as causas sociais e a construção de políticas públicas para a cidade. Mais importante do que ter um encontro desse é saber que todos estão reunidos para conversar, debater e propor diálogos de construção”, disse a secretária.

“Itaquá é uma cidade construída por muitas mãos e ter jovens dispostos a contribuir para o desenvolvimento de pautas que refletem diretamente na melhoria da cidade é fundamental. Nossa gestão é aberta ao diálogo e acreditamos na juventude de Itaquá”, completou o prefeito.

