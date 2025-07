Agendamento on-line atinge 139.143 consultas realizadas em Ferraz de Vasconcelos

O agendamento on-line da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos já atingiu o índice de 139.143 consultas realizadas desde a sua implantação nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O balanço foi divulgado pela pasta que considera muito positivo a utilização do sistema que permite marcar consulta com toda a facilidade e comodidade pelo celular ou notebook. Para isso, o morador ferrazense precisa estar vinculado a um posto de saúde. Deste número, 53.718 ferrazenses encontram-se cadastrados no sistema.

Para o secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves, os números representam o sucesso do agendamento on-line e a boa aceitação da população, que antes madrugava nas filas dos postos de saúde para conseguir agendar uma consulta que muitas vezes demorava meses, realidade que não existe mais na cidade. Pelo portal da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos no seguinte endereço: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br na aba superior é possível acessar o sistema por meio de um link e consultar mediante o seu cadastro, as datas disponíveis para o agendamento do médico generalista e consulta em ginecologista/obstetrícia.

No início, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos contava com agendamento on-line para as consultas médicas disponíveis a três públicos: idosos acima de 60 anos; crianças com menos de um ano e gestantes, porém o público foi ampliado gradativamente até atender toda a população. No momento do agendamento, o usuário já recebe as informações sobre a consulta, dia e horário agendado.

Além disso, o sistema da Saúde também avisa o paciente via SMS um dia antes para que ele não se esqueça da consulta agendada. E não para por aí, o paciente ainda tem a facilidade de consultar o histórico dos agendamentos já realizados. O sistema on-line também evita que o paciente que esteja vinculado a uma UBS evite procurar o atendimento em outra unidade, organizando melhor o fluxo de atendimento no município, garantindo assim um atendimento mais humanizado para toda a população.