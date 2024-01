Agentes Comunitários de Saúde realizam recadastramento da população de Ferraz

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) estão realizando o recadastramento da população nos bairros de Ferraz de Vasconcelos para mapear como está a saúde da população, levar orientações e campanhas educativas.

O trabalho foi iniciado agora no mês de janeiro e os agentes estão percorrendo as casas dos ferrazenses. Se você receber a visita de um agente atenda o profissional da Saúde que pretende levantar informações importantes para melhorar a saúde pública dos moradores. Eles estarão devidamente identificados de colete e crachás.

Recentemente, a Prefeitura de Ferraz contratou 260 Agentes Comunitários de Saúde por meio de um processo seletivo para 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município para reforçar o programa Estratégia Saúde da Família (ESF). E uma das atribuições dos agentes é acompanhar de perto a saúde da população identificando problemas e mapeando a comunidade.

No final do ano passado, a Secretaria de Saúde realizou encontros de capacitações e treinamentos com os novos agentes que receberam informações importantes sobre como funciona a rede municipal de Saúde, além de ter acesso a informações como Segurança do Trabalho.

O trabalho só está sendo possível devido aos investimentos realizados na Saúde da cidade, conforme explicou o secretário de Saúde, Clécio Francisco Gonçalves. Uma série de melhorias estão sendo realizadas como a chamada de 30 novos médicos para reforçar o atendimento nas unidades, a convocação dos ACS e o concurso público da Saúde com a contratação de novos profissionais.

Os novos profissionais de saúde têm um importante papel na prevenção da saúde. São eles que levam orientações, realizam trabalhos de divulgação de campanhas educativas, têm um olhar diferenciado para orientar e ajudar a comunidade. E conseguem levar informações primordiais como o Agendamento On-line implantado no ano passado e que já é uma realidade em Ferraz de Vasconcelos. Por meio de um link disponível no site www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br é possível marcar consulta, sem ir para a fila do posto de saúde logo cedo. Mas o Agendamento On-line está disponível, por enquanto, apenas para os públicos: acima dos 50 anos, crianças com menos de um ano, grávidas e Pessoas Com Deficiência, além do agendamento de exames de Papanicolau para mulheres acima dos 18 anos. E, breve, o Agendamento On-Line será ampliado.