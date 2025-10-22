Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 22 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 22/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Agentes de saúde atualizam cadastro da população em Ferraz

Dados da Secretaria de Saúde apontam que 92% da população já tem cadastros individuais nas unidades

22 outubro 2025 - 19h00Por de Ferraz
Agentes de saúde atualizam cadastro da população em FerrazAgentes de saúde atualizam cadastro da população em Ferraz - (Foto: Vinicius Cavalcante/Secom Ferraz)

Aproximadamente mil casas deverão ser visitadas neste sábado (25) pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em Ferraz de Vasconcelos. 

A atualização cadastral promovida pela Secretaria de Saúde de Ferraz é para ir em busca daqueles moradores que não conseguem ir ao posto de saúde durante a semana por motivo de trabalho ou estudo e ainda não têm registro ou cadastro nos postos da cidade. 

Das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 10 realizarão a ação nos períodos da manhã e tarde, conforme o cronograma de cada unidade. O trabalho contínuo poderá se estender para os demais dias da semana.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que 92% da população já tem cadastros individuais nas unidades. 

A Saúde quer ir atrás dos 8% que não estão mapeados de alguma forma: “A nossa previsão é que cada equipe da UBS visite pelo menos 100 casas”, afirmou a coordenadora da Atenção Básica, Claudinéia Vieira. 

Apenas quatro UBSs não têm o programa Estratégia Saúde da Família (ESF) por isso não terão a ação: CSII, CDHU, Jardim Castelo e Vila Corrêa. 

Todas as demais contarão com esta ação neste sábado.

Para que você saiba identificar um Agente Comunitário de Saúde (ACS) basta verificar que ele estará de colete e devidamente identificado com crachá. 

Se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência e procurar a gerência sobre este trabalho. 

São solicitados documentos no RG e cartão do SUS para preencher a ficha de cadastro individual do paciente. 

Para saber a relação das 14 UBSs do município basta acessar o site da Prefeitura de Ferraz: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br na aba da Secretaria de Saúde estão todas as unidades em funcionamento na cidade. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Feirão de Empregos do Grau Técnico oferece mais de 300 vagas em Mogi nesta sexta
Região

Feirão de Empregos do Grau Técnico oferece mais de 300 vagas em Mogi nesta sexta

Câmara de Mogi aprova Projeto de Lei de utilidade pública para associação
Região

Câmara de Mogi aprova Projeto de Lei de utilidade pública para associação

Ferraz realiza audiência pública sobre diagnóstico ambiental e gestão de resíduos sólidos
Região

Ferraz realiza audiência pública sobre diagnóstico ambiental e gestão de resíduos sólidos

Governo duplica entregas de obras em escolas e creches do Alto Tietê
Região

Governo duplica entregas de obras em escolas e creches do Alto Tietê

Agentes de Saúde farão atualização cadastral em Ferraz neste sábado
Região

Agentes de Saúde farão atualização cadastral em Ferraz neste sábado

Orquídea Fest Poá: ingressos solidários devem ser emitidos no site; Saulo acompanha preparativos
Região

Orquídea Fest Poá: ingressos solidários devem ser emitidos no site; Saulo acompanha preparativos