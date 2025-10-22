Agentes de Saúde farão atualização cadastral em Ferraz neste sábado

Aproximadamente mil casas deverão ser visitadas neste sábado (25) pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em Ferraz de Vasconcelos. A atualização cadastral promovida pela Secretaria de Saúde de Ferraz é para ir em busca daqueles moradores que não conseguem ir ao posto de saúde durante a semana por motivo de trabalho ou estudo e ainda não têm registro ou cadastro nos postos da cidade. Das 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 10 realizarão a ação nos períodos da manhã e tarde, conforme o cronograma de cada unidade. O trabalho contínuo poderá se estender para os demais dias da semana.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que 92% da população já tem cadastros individuais nas unidades. A Saúde quer ir atrás dos 8% que não estão mapeados de alguma forma: “A nossa previsão é que cada equipe da UBS visite pelo menos 100 casas”, afirmou a coordenadora da Atenção Básica, Claudinéia Vieira. Apenas quatro UBSs não têm o programa Estratégia Saúde da Família (ESF) por isso não terão a ação: CSII, CDHU, Jardim Castelo e Vila Corrêa. Todas as demais contarão com esta ação neste sábado.

Para que você saiba identificar um Agente Comunitário de Saúde (ACS) basta verificar que ele estará de colete e devidamente identificado com crachá. Se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência e procurar a gerência sobre este trabalho. São solicitados documentos no RG e cartão do SUS para preencher a ficha de cadastro individual do paciente. Para saber a relação das 14 UBSs do município basta acessar o site da Prefeitura de Ferraz: www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br na aba da Secretaria de Saúde estão todas as unidades em funcionamento na cidade.