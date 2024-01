Agentes de Saúde visitam casas e levam orientações e prevenção contra a Dengue em Ferraz

Com o aumento das notificações de casos de Dengue em Ferraz de Vasconcelos, a incidência de calor e a temporada de chuvas, a Vigilância em Saúde começou um trabalho de orientação e prevenção contra o mosquito da Dengue em toda a cidade.

Nesta segunda-feira (29), os agentes comunitários de saúde (ACS) começaram a percorrer as casas dos moradores para levar dicas de orientações e prevenções contra o mosquito.

Um dos bairros visitados foi a Vila Jamil, região em que lidera as notificações, mas as equipes estão nas ruas em diversos bairros, visitando as casas, especialmente num raio de abrangência de até 100 ou 150 metros de uma notificação de caso suspeito.

“Fazemos as orientações necessárias aos moradores, verificando também possíveis focos de criadouros do mosquito”, afirmou o agente de controle de endemias, Reyner, que liderou as equipes nas ruas, na manhã desta segunda-feira.

Os agentes comunitários também distribuíram panfletos informativos para a população “Todos no Combate ao mosquito: Mantenha o Aedes Aegypti longe da sua casa! Proteja-se da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus”.

Algumas atitudes simples ajudam a eliminar os criadouros do mosquito: guarde as garrafas de cabeça para baixo; elimine água dos vasos de flores, tampe tonéis e tanques; não deixe água de chuva acumulada; lave semanalmente os depósitos de água; mantenha caixas de água e tanques devidamente fechados; entregue pneus velhos à equipe de limpeza ou mantenha em local fechado e mantenha calhas limpas evitando o acúmulo de água; além de colocar o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira fechada.