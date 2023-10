Agora sem cobrança de aluguel, Poupatempo é transferido para o Itaquá Park Shopping

A Prefeitura de Itaquaquecetuba realizou nesta quarta-feira (25) a oficialização da transferência do Poupatempo da cidade para o Itaquá Park Shopping, no Jardim Adriane. Antes instalada no centro, a mudança do local de atendimento tem por objetivo dar mais conforto aos usuários e proporcionar economia de R$ 220 mil por ano ao município, já que não será cobrado aluguel no novo endereço.



A cerimônia contou com a participação de representantes do Poupatempo, vereadores, secretários e do prefeito Eduardo Boigues. No local, a população pode acessar uma ampla gama de serviços governamentais como a emissão de RG, CNH, licenciamento de veículos, assim como atendimentos relacionados à Sabesp.



De acordo com o secretário de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Empreendedorismo, Luciano Dávila, a estimativa é de que os recursos do aluguel sejam usados em novas oportunidades de qualificação.



"Estamos felizes com o novo espaço para um equipamento público tão importante. Sabemos que a população vai sair desse ambiente sendo bem atendida e com mais comodidade. Apenas com parcerias é que conseguimos aliviar os cofres públicos e assim investir em melhorias para a cidade."



Além dos guichês de atendimento, o local possui totens tecnológicos que estão à disposição para agilizar o fluxo de atendimento de maneira rápida e eficiente. A estrutura está localizada na estrada do Mandi, 1.205 - Jardim Adriane, dentro do Itaquá Park Shopping, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.



"Essa transferência se fez necessária, principalmente se considerarmos que no shopping a estrutura está sendo cedida pela iniciativa privada, sem custo para o município. Outro ponto positivo é que a população vai dispor de uma série de serviços em um só lugar. Isso demonstra o compromisso em servir os munícipes com responsabilidade pelo dinheiro público", finalizou o prefeito.