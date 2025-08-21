Agosto Laranja: mês de conscientização sobre a esclerose múltipla

O Agosto Laranja foi criado pela AME (Amigos Múltiplos pela Esclerose) para conscientizar a população sobre a Esclerose Múltipla (EM), doença crônica e autoimune que costuma acometer pessoas entre 20 e 40 anos, com maior incidência entre as mulheres. A data reforça a importância da identificação e do diagnóstico precoce para conter o avanço da enfermidade.

Ainda sem cura, a esclerose múltipla afeta o sistema nervoso central, como cérebro, medula espinhal e nervo óptico, por meio de um processo inflamatório autoimune. No mundo, cerca de 2,8 milhões de pessoas vivem com a doença e, no Brasil, há aproximadamente 40 mil diagnósticos confirmados. Trata-se de um transtorno neurológico em que células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, danificando a mielina (membrana que isola e protege os neurônios) e comprometendo a condução nervosa, o que provoca sintomas motores e sensitivos.

A neurologista Sara Martinelli, da Hapvida, explica que, além da pré-disposição genética, fatores ambientais podem desencadear a doença. “Infecções virais, obesidade, exposição ao tabagismo e a carência de vitamina D no organismo podem aumentar o risco de o indivíduo desenvolver a esclerose múltipla”, afirma.

Os sintomas iniciais são variados, porque dependem da área do cérebro comprometida. “As principais queixas dos usuários que chegam ao consultório são: dificuldade na fala, perda da força muscular no braço ou na perna, desequilíbrio ao caminhar, raciocínio lento, formigamento, fadiga e borramento na visão.”, ressalta.

O neurologista é o especialista indicado para oferecer o melhor tratamento, por meio da investigação do histórico clínico do paciente e de exame físico. É importante ressaltar que o acompanhamento por uma equipe multiprofissional, formada por enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, e a rede de apoio familiar garantem melhor qualidade de vida aos pacientes.

“Ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, exposição ao sol para a produção de vitamina D e não fumar são hábitos saudáveis que contam como fatores de proteção contra a doença”, finaliza.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de história, a Hapvida é a maior empresa de saúde integrada da América Latina. Com mais de 71 mil colaboradores, atende cerca de 16 milhões de beneficiários em saúde e odontologia em todas as regiões do Brasil. Sua operação própria conta com 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico e coleta, além de unidades especializadas em atenção preventiva e ao cuidado de doenças crônicas.