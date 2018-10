Agricultura abre edital para 41 vagas para o comércio no feriado de Finados

Mogi das Cruzes receberá, até às 8h30 do dia 10 de outubro, a documentação dos interessados em concorrer a uma das 41 vagas para comércio eventual de flores, velas e alimentos nos dias 1 e 2 de novembro, feriado de Finados. Os documentos deverão ser entregues em envelope fechado na sede da Pasta, no Mercado do Produtor Minor Harada, no Mogilar. Os envelopes serão abertos às 9 horas.

Os produtos serão vendidos nas proximidades do Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, Cemitério da Saudade, Braz Cubas e Cemitério de Sabaúna. O edital de chamamento 008/2018 está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes (www.mogidascruzes.sp.gov.br). Para participar é preciso seguir as orientações do edital e será possível disputar apenas uma vaga do produto escolhido a ser comercializado e em apenas um dos cemitérios.

Para o Cemitério São Salvador são 24 vagas (17 para flores, duas para velas e cinco para alimentos), no Cemitério da Saudade serão 12 vagas (cinco para flores, uma para velas e seis para alimentos) e em Sabaúna 5 vagas (duas para flores, uma para velas e duas para alimentos). Na área de alimentação podem ser comercializados pastéis, milho verde, coco, refrigerante, água, sucos, caldo de cana e pipoca. A programação de cada cemitério está disponível no edital. Mais informações pelo telefone 4798-6961.