Alckmin assina decreto oficializando criação da Fatec de Ferraz

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou o decreto criando a Faculdade de Tecnologia (Fatec) Ferraz de Vasconcelos, que começa as atividades já no próximo semestre. O texto foi publicado dessa sexta-feira (9) no Diário Oficial do Estado (DOE).

No Vestibular para o segundo semestre de 2018, a unidade recém-criada vai oferecer o curso de graduação tecnológica de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O período de inscrição, exclusivamente pela internet, é de 8 de maio a 8 de junho.

O Estado investiu mais de R$ 27,6 milhões na construção da sede da nova Fatec. O imóvel já abriga a Escola Técnica Estadual (Etec) de Ferraz de Vasconcelos, que começou as aulas deste primeiro semestre no novo espaço.

A Fatec Ferraz de Vasconcelos é a quarta da Região do Alto Tietê – as demais estão localizadas nos municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Com a criação da nova faculdade de tecnologia, o Centro Paula Souza passa a administrar 69 Fatecs no Estado, distribuídas em 63 cidades paulistas.