Alckmin vem à região para lançar obras de duplicação da Mogi-Dutra

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) vem, nesta quinta-feira (14), ao Alto Tietê para lançar o início das obras de duplicação da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, no trecho entre Mogi das Cruzes e Arujá. Aguardada há mais de 10 anos, a obra integra a lista de prioridades do conselho de prefeitos. As obras de duplicação serão executadas pelo consórcio Construcap/Copasa num trecho de 7,9 quilômetros e investimentos de R$ 121 milhões. A conclusão está prevista para o prazo de 24 meses. A via terá condições para melhor fluidez dos veículos.

"A região entre Mogi e Arujá tem um grande potencial de desenvolvimento econômico e a duplicação da Rodovia Mogi-Dutra vai torná-la ainda mais atrativa para receber investimentos que ajudam na geração de empregos e renda para todo o Alto Tietê. Por isso, logo no início deste ano, o conselho de prefeitos do Condemat elegeu a obra entre as prioridades e, a partir disso, participou de várias audiências e cobrou essa obra do vice-governador Márcio França, do secretário da Casa Civil, Samuel Moreira, da superintendência do DER (Departamento de Estrada e Rodagem), entre outros ", ressalta Adriano Leite (PR), presidente do Condemat.

Ele ainda lembrou que a rodovia faz a conexão com duas importantes rodovias - a Ayrton Senna (SP-70) e a Presidente Dutra (BR-116) - e a sua duplicação melhora as condições logísticas da região.

"Não é uma obra que atende apenas Mogi das Cruzes e Arujá, mas sim todo o Alto Tietê e os prefeitos reconhecem essa importância. Foram muitas idas e vindas e, finalmente, a obra vai sair do papel, resultado do empenho de prefeitos, deputados e outras autoridades que somaram esforços para que o Governo do Estado faça esse investimento na Região", conclui o presidente do Condemat.

serviço

O lançamento das obras de duplicação da Mogi-Dutra está marcado para às 10 horas no quilômetro 38, próximo do acesso à Estrada do Taboão.