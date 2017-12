Alckmin visita Mogi nesta quarta para início das obras da duplicação da Mogi-Dutra

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) dará início às obras de duplicação e modernização da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra. A visita acontece nesta quarta-feira (13), a partir das 10 horas, em Mogi das Cruzes. Na ocasião, o deputado André do Prado (PR) acompanhará a visita.

A duplicação foi anunciada em abril de 2014. O Estado chegou a fazer a licitação, no entanto, no último dia 10 de novembro de 2015, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) revogou o certame informando que a medida era necessária para que pudesse fazer a atualização dos valores da referida obra.

Após este processo, o DER publicou um novo chamamento público e pode dar início ao processo para escolher a empresa para a execução dos serviços. A modernização da estrada será executada entre os km 32 ao 39,45m, no entroncamento com a Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), próximo à Via Dutra (BR-116), totalizando 7,5 quilômetros de extensão. O Consórcio Construcap/Copasa, vencedor do certame, firmou contrato no valor total de R$ 121,9 milhões para a execução dos trabalhos e terá um prazo de execução dos serviços de 24 meses.

Ao longo da via, serão feitas a duplicação da via, construção de barreiras de concreto serão instaladas para viabilizar a segregação das pistas, dois viadutos para acesso, no Km 32,34 e no Km 32,90, quatro passarelas, nos Km 33,54, Km 35,23, Km 37,97 e Km 38,81, além de retificará a geometria de uma curva acentuada no Km 36 e revitalização completa da sinalização.

A expectativa é de que a modernização deste trecho da Mogi-Dutra deverá beneficiar mais de 520 mil habitantes no deslocamento diário. Por dia, a via recebe, em média, 15.191 veículos. O Estado também disse que a licitação obteve um desconto de 32,6% em relação ao custo estimado no edital, que era de R$ 181 milhões. A obra será financiada pelo Banco Mundial - Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), e pelo Banco Santander.

Para o deputado André do Prado o evento significa um verdadeiro presente de final de ano para a região. “É uma obra importante e muito aguardada por todos nós. Estamos finalizando 2017 com este verdadeiro presente, que é o início da duplicação desta estrada que propiciará maior integração da região e segurança aos motoristas e moradores do entorno”, comemora o parlamentar que trabalho efetivamente por esta obra no Alto Tietê, ao lado do ex-prefeito de Arujá, Abel Larini.