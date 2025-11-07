Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Defesa Civil emite alerta de tempestade para sexta e sábado

Passagem de ciclone extratropical promete trazer chuva intensa e fortes vendavais para todo o Estado de São Paulo

07 novembro 2025 - 10h09Por Da Região
Litoral e Região Metropolitana devem ser mais atingidas por ventos acima de 100 km/hLitoral e Região Metropolitana devem ser mais atingidas por ventos acima de 100 km/h - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

A Defesa Civil emitiu um alerta para tempestades entre esta sexta-feira (7) e sábado (8) em todo o Estado de São Paulo em função da passagem de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste.

Além de chuvas intensas, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de rajadas de ventos que podem superar os 100 km/h em algumas regiões, com forte potencial destrutivo, queda de raios e de granizo.

De acordo com a meteorologia, os locais mais expostos às rajadas de ventos são o litoral Norte e Sul, com previsão de ventos de até 115 km/h, e a Capital e Região Metropolitana de São Paulo, com ventos de 100 km/h.

As rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia. Acima de 100 km/h o risco aumenta de forma significativa, exigindo atenção redobrada da população.

Recomendações à população

• Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;
• Recolha objetos soltos em varandas e quintais;
• Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;
• Nunca atravesse áreas alagadas;
• Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;
• Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193);
• Acompanhe atualizações pelos canais oficiais e cadastre seu celular para receber alertas enviando o CEP por SMS para 40199.

Gabinete de crise

Para garantir pronta resposta às ocorrências relacionadas às tempestades, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão, e a Defesa Civil mobilizará o Gabinete de Crise no sábado (8) — dia com maior potencial de tempo severo no Estado. Instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.

