Alerta laranja é emitido em 9 das dez cidades da região a partir de quinta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para nove das dez cidades do Alto Tietê pela forte onda de calor, a partir desta quinta-feira (14). Pela medição do Inmet, as temperaturas podem passar 5°C acima da média, podendo durar de 3 a 5 dias. Esse alerta laranja foi classificado como “risco à saúde”.

Segundo o Inmet, o alerta é necessário porque as temperaturas nas regiões afetadas estão 5ºC acima da média por mais de cinco dias. Quando o alerta é de perigo, isso significa que a temperatura ficou 5ºC acima da média de três a cinco dias

A partir de quinta-feira as temperaturas nas cidades da região irão bater as seguintes temperaturas: Arujá (33ºC), Mogi (32ºC), Ferraz (33ºC), Itaquá (33ºC), Poá (33ºC), Santa Isabel (33ºC), Suzano (33ºC), Biritiba Mirim (33°C) e Guararema (34ºC).

A cidade que não está com o alerta laranja emitido é Salesópolis (31ºC), terá alta temperatura, mas com forte chance de chuvas e ventos.

A cor laranja é do aviso intermediário de uma escala de riscos que varia de amarelo ao vermelho. Esta sinalização indica situação meteorológica perigosa, quando as pessoas devem se manter vigilantes e informadas regularmente sobre as condições meteorológicas previstas.

Localidades em alerta laranja

Para ser considerada onda de calor, a temperatura máxima do dia deve registrar 5° Celsius (°C) acima da média daquela localidade, por um período de três a cinco dias.

De acordo com o instituto, as altas temperaturas serão verificadas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul e parte do Norte e Nordeste.

Os estados que serão atingidos pelo intenso calor e que estão nesta zona de perigo são os da região Centro-Oeste (GO, MT, MS e DF), os três da região Sul (SC, RS, PR), da região Sudeste (MG, SP, RJ, centro e noroeste do Espírito Santo). Na região Nordeste, os alertas de calorão vão para os moradores da faixa oeste da Bahia, além do sul do Piauí e do Maranhão. Já no Norte, a onda de calor atingirá o centro-sul do Tocantins e áreas de Rondônia. As temperaturas poderão alcançar os 39° C, em algumas cidades brasileiras.

A previsão do Inmet aponta que, já nesta terça-feira, a umidade relativa do ar deverá ficar em torno de 40% no Centro-Oeste e 30% no Sul do Brasil.