Região

Alerta para celulares com queixa de roubo será emitido no Alto Tietê

Pessoas notificadas têm três dias úteis para comparecer ao endereço indicado na intimação

06 setembro 2025 - 12h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Alerta para celulares com queixa de roubo será emitido no Alto TietêAlerta para celulares com queixa de roubo será emitido no Alto Tietê - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Pessoas do Alto Tietê que possuem celulares com queixas de roubo podem ser notificadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo a pasta, a partir desta terça-feira (2), cerca de 700 pessoas de todo o estado começaram a ser notificadas. Quem receber a intimação deve comparecer no endereço indicado em até três dias úteis.

Essa é uma nova fase do Programa SP Mobile, que também prevê a realização de diligências em diversos endereços do estado. Conforme o Núcleo Estratégico Interdisciplinar do Sistema SP Mobile, o objetivo é recuperar os aparelhos que foram roubados ou furtados, mas que voltaram a ser ativados por terceiros, a maioria sem saber da procedência ilícita.

Ainda segundo a pasta, o SP Mobile usa o cruzamento de dados de boletins de ocorrência com apoio das operadoras de telefonia para identificar receptadores, cumprir mandados e desarticular redes criminosas de revenda de aparelhos.

São duas etapas na fase iniciada nesta terça-feira. A primeira consiste no encaminhamento de 700 intimações para os celulares com queixa criminal que foram reativados. Esses aparelhos foram identificados após o cruzamento de dados. Os cidadãos notificados terão três dias úteis para comparecer ao endereço indicado na intimação para fazer a devolução voluntariamente.

Entretanto, a pessoa que não atender à intimação no prazo se tornará alvo da segunda fase da operação. Os dados serão enviados às equipes da Polícia Civil, que realizarão diligências para a busca e apreensão do aparelho. A pessoa em posse do celular será conduzida à delegacia e poderá responder criminalmente por receptação, de acordo com as circunstâncias apuradas em cada caso.

A SSP explica que, desde o início do projeto, em junho deste ano, cerca de 3,5 mil celulares foram recuperados pelas forças de segurança do estado. Pouco mais da metade dos aparelhos (52%) foi devolvida às vítimas no período.

