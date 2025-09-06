Alerta para celulares com queixa de roubo será emitido no Alto Tietê

Pessoas do Alto Tietê que possuem celulares com queixas de roubo podem ser notificadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo a pasta, a partir desta terça-feira (2), cerca de 700 pessoas de todo o estado começaram a ser notificadas. Quem receber a intimação deve comparecer no endereço indicado em até três dias úteis.

Essa é uma nova fase do Programa SP Mobile, que também prevê a realização de diligências em diversos endereços do estado. Conforme o Núcleo Estratégico Interdisciplinar do Sistema SP Mobile, o objetivo é recuperar os aparelhos que foram roubados ou furtados, mas que voltaram a ser ativados por terceiros, a maioria sem saber da procedência ilícita.

Ainda segundo a pasta, o SP Mobile usa o cruzamento de dados de boletins de ocorrência com apoio das operadoras de telefonia para identificar receptadores, cumprir mandados e desarticular redes criminosas de revenda de aparelhos.

São duas etapas na fase iniciada nesta terça-feira. A primeira consiste no encaminhamento de 700 intimações para os celulares com queixa criminal que foram reativados. Esses aparelhos foram identificados após o cruzamento de dados. Os cidadãos notificados terão três dias úteis para comparecer ao endereço indicado na intimação para fazer a devolução voluntariamente.

Entretanto, a pessoa que não atender à intimação no prazo se tornará alvo da segunda fase da operação. Os dados serão enviados às equipes da Polícia Civil, que realizarão diligências para a busca e apreensão do aparelho. A pessoa em posse do celular será conduzida à delegacia e poderá responder criminalmente por receptação, de acordo com as circunstâncias apuradas em cada caso.

A SSP explica que, desde o início do projeto, em junho deste ano, cerca de 3,5 mil celulares foram recuperados pelas forças de segurança do estado. Pouco mais da metade dos aparelhos (52%) foi devolvida às vítimas no período.