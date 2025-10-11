Alesp debate Orçamento de 2026 em audiência pública na Câmara de Mogi

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes sediou, na manhã desta sexta-feira (10), a 28ª Audiência Pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O encontro, focado na discussão do Orçamento Estadual para 2026, reuniu deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças da sociedade civil para ouvir as propostas da população.

A audiência foi conduzida pelo presidente da comissão, deputado Gilmaci Santos (Republicanos), e pelo vice-presidente, deputado Luiz Cláudio Marcolino (PT). Também marcaram presença o deputados Ênio Tatto (PT), além do presidente da Câmara Municipal, Francimário Vieira Farofa (PL), e dos vereadores Iduigues Martins (PT) e Inês Paz (PSOL) e Osvaldo Silva (Republicanos).

O debate abordou prioridades em áreas estratégicas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, com o objetivo de garantir que as demandas locais e regionais sejam contempladas na elaboração do Orçamento.

O presidente da Câmara, Francimário Vieira Farofa, cobrou investimentos nas escolas estaduais do município. “Setenta por cento das escolas estaduais precisam de reforma. Fala-se muito em ensino integral, mas, se não há estrutura adequada para receber os alunos, como vamos cobrar deles? O Governo do Estado precisa investir”, ressaltou.

A vereadora Inês Paz (PSOL) destacou a natureza política da peça orçamentária. “O orçamento não é apenas técnico, mas político — trata de como vamos usar o dinheiro público do estado mais rico da nação. Precisamos aplicar esses recursos da melhor forma possível.”