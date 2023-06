Alexandre Pires anuncia última turnê com Só Pra Contrariar em 2024

Após 10 anos de expectativa, Alexandre Pires e Só Pra Contrariar vão novamente dividir o mesmo palco para uma última turnê. O anúncio do tão aguardado retorno aconteceu durante o especial Som Brasil apresenta Alexandre Pires, na TV Globo, na noite desta quarta-feira, 14.

Para os fãs saudosos, essa será a última chance de ver o SPC em sua formação original com Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

Depois da temporada, Alexandre Pires continuará com sua carreira solo. "Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós, e essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também", disse o vocalista.

A tour "SPC Acústico 2 - O Último Encontro" passará por diversas cidades do Brasil e até vai atravessar o oceano para apresentações em Portugal. Os ingressos estarão à venda a partir de 15 de junho, às 20h. No site https://spcacustico.com.br/