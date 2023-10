Alexandre Pires sobe ao palco hoje; shows seguem até terça-feira com apresentação

A programação do aniversário de Ferraz de Vasconcelos terá neste domingo, no Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Jr., o antigo Birutão show do cantor Alexandre Pires. A celebração conta com grandes nomes da música brasileira, como Luan Santana e Simone Mendes, que teria se apresentado na quinta-feira, mas devido as chuvas o concerto foi remarcado para terça.

O evento é gratuito com entrada solidária. A troca dos ingressos para todos os shows foi feita por meio de um quilo de alimento não perecível, que vai ser destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos.

A 40ª Festa da Uva Fina conta com uma decoração especial, além da praça de alimentação, estandes de artesanato e parque de diversões para crianças e adultos.

Nos dias de festa a Prefeitura fornece transporte gratuito de ônibus nas linhas municipais.

Para oferecer segurança aos moradores no retorno para casa, foram disponibilizadas sete linhas de ônibus a partir da 0h20. O local de partida é na Avenida Brasil, em frente ao Núcleo Educacional Ferrazense (NEF). As linhas disponibilizadas são para a Vila São Paulo (004), Cambiri (003 DV 1), Jardim Rosana (005), Vila Margarida/ Cidade Kemel (001), Jardim Castelo (003) e Vila Jamil (006).

A abertura da Festa da Uva Fina tem sido muito emocionante para a prefeita Priscila Gambale (Podemos), que subiu ao palco ao lado das autoridades municipais. “A festa é de todos vocês, ferrazenses!”, pontuou a chefe do Executivo.