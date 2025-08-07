Alimentação da mãe influencia diretamente a qualidade do leite materno

Durante o período de amamentação, tudo o que a mãe consome influencia diretamente a qualidade do leite oferecido ao bebê. Por isso, o agosto dourado reforça a importância do aleitamento materno e abre espaço para discussões em torno dos cuidados com a alimentação das lactantes. A escolha dos alimentos certos garante um leite mais nutritivo e preserva a saúde e o bem-estar da mamãe e do bebê.

A nutricionista Jumana Melo, da Hapvida, explica que o leite materno é um alimento completo, que se adapta às necessidades do bebê, mas a composição pode ser impactada pela dieta da mãe. “O corpo da mulher prioriza a produção do leite, mesmo quando há carência de nutrientes. Isso significa que, em caso de alimentação inadequada, a mãe pode ficar debilitada”, alerta.

Segundo a profissional, não existe uma dieta única, mas alguns cuidados são essenciais. O consumo de alimentos naturais e variados, ricos em vitaminas, minerais e proteínas, é uma recomendação básica. “Frutas, vegetais, cereais integrais, carnes magras, ovos, leguminosas e oleaginosas precisam estar no cardápio diário da lactante”, detalha Jumara.

Outro ponto de atenção é a hidratação. Como o leite materno é composto majoritariamente por água, a ingestão hídrica da mãe deve ser reforçada, sendo recomendável pelo menos dois a três litros de líquidos por dia. Sucos naturais e chás sem cafeína também são bem-vindos, mas a prioridade sempre será a água.

Dicas

Além da alimentação, outros hábitos de vida também interferem na amamentação. O sono adequado, o manejo do estresse e o apoio da rede familiar fazem parte da manutenção de um aleitamento eficaz. A amamentação não é só biológica, é também emocional. O acolhimento, a escuta e o cuidado com a mãe são tão importantes quanto o cuidado com o bebê.

Evitar

O consumo de alimentos ultraprocessados, embutidos, refrigerantes e bebidas alcoólicas deve ser evitado. Esses itens não trazem benefício algum ao bebê e ainda podem prejudicar a saúde da mulher no período em que ela mais precisa de energia e equilíbrio nutricional.

Dados

De acordo com o Ministério da Saúde, o leite materno é capaz de suprir 100% das necessidades nutricionais do bebê até os seis meses de vida e continua sendo fonte importante de nutrientes mesmo após a introdução alimentar. Apesar disso, dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) indicam que apenas 45,8% das crianças brasileiras menores de seis meses são amamentadas exclusivamente, número ainda distante da meta de 70% recomendada pela OMS.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 71 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.