Alimentos que aquecem: como a nutrição pode ser sua aliada no inverno

Com a chegada do frio, é comum sentir mais fome, buscar alimentos quentes e esquecer da importância da hidratação. Além do desconforto térmico, o inverno favorece a circulação de vírus respiratórios, como os da gripe e do resfriado, exigindo atenção redobrada com a saúde. A alimentação, nesse cenário, se torna uma grande aliada para atravessar a estação com mais equilíbrio.

Entre os alimentos mais indicados para os dias frios estão os carboidratos complexos — como batata-doce, mandioca, inhame, arroz integral e aveia — que fornecem energia de forma gradual e ajudam a manter a temperatura corporal. Também merecem destaque as chamadas gorduras boas, encontradas no abacate, azeite de oliva, castanhas e sementes, que contribuem tanto para a produção de calor quanto para a absorção de vitaminas essenciais. “Nosso corpo precisa de mais energia para se manter aquecido no frio, e alguns alimentos favorecem esse processo de forma natural e saudável”, explica a Profa. Daniella Moreira, nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição do Unipiaget. Especiarias como gengibre, pimenta e canela entram como reforço: por terem efeito termogênico, ajudam a elevar a temperatura corporal. Já as sopas e caldos ganham pontos por serem nutritivos, hidratantes e proporcionarem conforto nos dias mais gelados.

O fortalecimento da imunidade também ganha importância no inverno. Alimentos ricos em vitamina C — como frutas cítricas, brócolis e pimentão — ajudam a proteger o organismo. O zinco, presente em carnes vermelhas, feijão e castanhas, também tem papel fundamental na defesa contra infecções. Além disso, a vitamina D, que pode ser obtida através do salmão, da gema de ovo e da exposição solar (mesmo nos dias frios), não deve ser negligenciada. Outro destaque vai para os probióticos, encontrados em iogurtes e leites fermentados, que promovem o equilíbrio da flora intestinal. “O intestino saudável é a base para uma boa resposta imunológica, e isso se constrói com hábitos alimentares consistentes”, afirma Daniella.

Mesmo com a sensação de sede reduzida, a hidratação continua sendo essencial. A recomendação é manter o consumo de água ao longo do dia e incluir chás quentes — como camomila, hortelã, cidreira e gengibre — preferencialmente sem açúcar. Frutas e vegetais também contribuem nesse aspecto.

Por fim, Daniella ressalta que o cuidado com a alimentação deve vir acompanhado de outros hábitos saudáveis: evitar o excesso de álcool e alimentos ultraprocessados, manter uma rotina de atividade física, mesmo que adaptada ao clima, e priorizar um sono de qualidade são atitudes fundamentais para atravessar o inverno com saúde e disposição.

Já pensou em estudar nutrição? Venha para o Unipiaget, a melhor instituição de ensino do Alto Tietê. Inscreva-se já! Acesse: https://nl.ong.br/piaget-g1