Altar de São Benedito pode ser visitado no hall da Prefeitura de Mogi

O exemplo de caridade, humildade e amor ao próximo de São Benedito foi destacado nesta quarta-feira (23/04), na cerimônia de instalação e benção do altar em homenagem a São Benedito, no hall da Prefeitura de Mogi das Cruzes. A atividade integra a programação da festa em louvor ao padroeiro dos cozinheiros, afrodescendentes e donas de casa, que chega à sua 146ª edição e começa nesta quinta-feira (24/04), com atrações até o próximo dia 4 de maio, no Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus, conhecido como Igreja de São Benedito, na região central da cidade.

Na cerimônia desta quarta-feira (23/04), a prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância do apoio da administração municipal ao evento, que preserva as tradições culturais, religiosas e folclóricas de Mogi das Cruzes. “A festa abre o calendário religioso no município e serve de reflexão para que as pessoas possam fazer um exame de consciência e de atitudes, se inspirando no exemplo de humildade e fé de São Benedito para reconhecer os erros e se colocarem no lugar do próximo, estendendo a mão a quem mais precisa”, enfatiza.

Na sequência, o padre Marcos Sulivan Vieira, reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus, abençoou o altar de São Benedito, que ficará aberto à visitação do público, no hall da Prefeitura durante todo o período do evento. “Já são 146 anos desta tradicional festa, em que temos a oportunidade de reforçar os ensinamentos e o legado de amor ao próximo deixados por São Benedito. Por isso, convidamos a toda a população para que participe e renove sua fé”, completa.

Além da prefeita e do reitor do Santuário, a cerimônia na Prefeitura contou com a presença dos festeiros Marcel Pupo de Almeida e Renata Sponda de Almeida, da capitã de mastro Gabriella de Oliveira Barrachi, além de representantes da Irmandade de São Benedito e da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo, de integrantes do Coral do Santuário, secretários municipais, servidores e do público em geral.

A abertura oficial da 146ª Festa de São Benedito, que além de celebrar a fé, rememora o folclore popular e a herança portuguesa e africana inseridas no patrimônio cultural de Mogi, acontece nesta quinta-feira (24/04), às 18h30, com procissão que sairá da Capela Santa Cruz, na Rua Dr. Ricardo Vilela, 1.200, em direção ao Santuário do Senhor Bom Jesus (Igreja São Benedito), na mesma via.

No local, haverá o hasteamento do mastro, seguido da missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini e, logo após, o início da quermesse, no Largo Bom Jesus, também conhecido como Largo São Benedito.

Ao longo de 11 dias, até 4 de maio, a programação da festa também contará com missas, novena e shows na área da quermesse, que terá barracas típicas de comes e bebes, além de brincadeiras. Todo o valor arrecadado durante o evento será destinado à construção do salão paroquial do Santuário.