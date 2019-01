Alterações no trânsito da região do Shangai passam a valer na terça-feira

O trânsito na região do Shangai terá alterações na próxima terça-feira (5), com o início de operação do novo cruzamento criado entre as ruas Olegário Paiva e Navajas. A medida faz parte das intervenções planejadas pela Secretaria Municipal de Transportes para a melhoria da fluidez e segurança viária da região.

Com a abertura do canteiro central da rua Olegário Paiva, os motoristas que estiverem no Centro poderão fazer a conversão à esquerda para acessar a passagem subterrânea Engenheiro Osvaldo Crespo de Abreu ou a região do Centro Cívico. Isso será possível porque a rua Navajas terá a mão de direção invertida, passando a operar no sentido Centro-Bairro. Para quem estiver no Shangai e desejar ir ao Centro, a opção será a rua Major Pinheiro Franco, que também terá sua mão de direção invertida a partir desta terça-feira.

Como parte das mudanças, o retorno atualmente existente em frente ao prédio do INSS será fechado e o cruzamento das ruas Navajas e Doutor Antonio Cândido Vieira também receberá semáforo, que está sendo instalado pela Secretaria Municipal de Transportes.

“Foi feito um estudo neste local e verificou-se que por este local passam 54,9 mil veículos por dia. É um número muito expressivo e, nos horários de pico, o retorno atualmente existente complica a fluidez. As simulações mostram que a medida deverá representar um ganho significativo para o trânsito”, disse o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

O secretário destacou ainda que, como parte dos serviços preparatórios para a alteração, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está realizando serviços de recuperação em vias da região. Na manhã desta quinta-feira (31), o encontro da rua Olegário Paiva com a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães recebeu o serviço.

Outra providência adotada pela secretaria foi a colocação de faixas nas ruas Navajas e Major Pinheiro Franco para informar os motoristas sobre a mudança na mão de direção. As sinalizações horizontal e vertical também estão recebendo um trabalho especial de revitalização.