Alto Tietê: 1,1 mil alunos farão provas classificatórias para 'Prontos pro Mundo'

A partir da próxima segunda-feira (4), 1,1 mil alunos fazem as provas de seleção para o Programa Prontos pro Mundo na região. O projeto é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e leva alunos da rede estadual de ensino para viagens e estudos de três meses a países de língua inglesa.

No Estado, 26 mil estudantes farão as provas. Essa é a primeira etapa para que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) conheça 500 estudantes a embarcar no primeiro semestre de 2026

O exame de proficiência deve ser aplicado entre os dias 4 e 8 de agosto, nas próprias escolas estaduais, conforme cronograma definido por cada unidade de ensino. Essa prova avalia o conhecimento dos estudantes em leitura, escrita, compreensão auditiva e expressão oral.

Este ano, o Governo do Estado expandiu a possibilidade de participação nas provas para alunos que estavam matriculados no Ensino Fundamental em redes municipais paulistas e agora estudam na rede estadual.

A lista com os nomes dos classificados para as provas está disponível neste link, mas cada estudante também foi avisado individualmente por meio do aplicativo Sala do Futuro, ferramenta da Seduc-SP que reúne boletins, frequência e outras informações acadêmicas.

Na capital paulista, a Escola Estadual Vicente Rao, localizada em Americanópolis, na zona sul, é a unidade de ensino da capital com mais candidatos ao intercâmbio. Por lá, 75 alunos cumpriram as regras do programa e foram convocados para a prova de proficiência no inglês.