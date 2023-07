Alto Tietê arrecada mais de R$ 324 milhões com IPTU em 2023

A região arrecadou, nos primeiros seis meses de 2023, R$ 324,7 milhões referentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

O valor é 7,4% maior que o mesmo período do ano passado, quando foi arrecadado R$ 302,1 milhões.

Os dados se referem às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Santa Isabel.

Suzano foi a 2ª cidade da região com a maior arrecadação com o imposto no período. Foram R$ 91 milhões nos primeiros seis meses deste ano. No mesmo período do ano passado, a cidade arrecadou R$ 82,8 milhões, uma diferença de 9,9%. O mês que a cidade mais recebeu até o momento foi março, com R$ 49,6 milhões.

Mogi das Cruzes foi a cidade que mais arrecadou com IPTU nos primeiros seis meses de 2023. O município recebeu R$ 147,9 milhões com o pagamento do imposto. O valor é 8,42% maior que o mesmo período do ano passado, quando a cidade arrecadou R$ 136,4 milhões. Março também foi o mês com maior arrecadação do município: R$ 79,4 milhões.

Itaquaquecetuba teve a 3ª maior arrecadação, mas foi a única cidade que teve queda em relação ao ano passado. Neste ano, o município recebeu R$ 48,26 milhões, um número levemente menor que os R$ 48,27 milhões do ano passado. A diferença é de 0,02%. O mês com maior arrecadação em Itaquá foi fevereiro, quando recebeu R$ 23,3 milhões.

Ferraz de Vasconcelos aparece logo atrás, com uma arrecadação de R$ 14,8 milhões no 1º semestre de 2023, um aumento de 4,17% em relação aos R$ 14,2 milhões arrecadados nos seis primeiros meses do ano passado. De acordo com a Prefeitura, o mês que mais arrecadou foi março, com R$ 8,5 milhões.

Santa Isabel foi o município que teve o maior aumento entre os dois períodos. Neste ano, a cidade arrecadou R$ 11,4 milhões e, em 2022, foram R$ 10,1 milhões. A diferença entre os dois períodos é de 12,9%. Março foi o mês de maior recebimento, com R$ 6,7 milhões.

Em Guararema, a arrecadação saiu de R$ 10,3 milhões no 1º semestre de 2022 para R$ 11,2 milhões nos primeiros seis meses deste ano. A cidade arrecadou 8,28% mais em relação ao ano passado. A Prefeitura informa que o mês de março foi o de maior arrecadação “devido ao prazo limite de pagamento da cota única”. Não foi informado o valor exato do mês.