Alto Tietê arrecada R$ 496,7 milhões em ICMS até o mês de setembro

A soma dos repasses do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) às 10 cidades do Alto Tietê, entre janeiro e setembro deste ano, é de R$ 496,7 milhões. A expectativa é de que o montante supere a marca de meio bilhão de reais com os repasses de outubro, conforme o último período de arrecadação datado entre 24 e 28 de setembro. Em comparação aos repasses do ano passado, durante os nove primeiros meses, a arrecadação das cidades cresceu 5,5%.

Neste ano, até o final dos repasses de setembro, os meses de maio e janeiro foram o que mais acumularam arrecadação, sendo R$ 75,2 milhões e R$ 65,6 milhões, respectivamente, em toda a região. O montante, durante os nove meses, aponta Mogi das Cruzes e Suzano como as cidades com os maiores índices de repasses do Alto Tietê.

Mogi recebeu até o momento R$ 147,8 milhões, o que corresponde a 29,7% do total angariado pela região. Já em Suzano, o valor é de R$ 123 milhões, o que representa 24,7% do montante regional até setembro.

Em comparação ao mesmo período do ano passado, quando os municípios do Alto Tietê contabilizavam R$ 470,4 milhões, o índice cresceu 5,5%. O ano de 2017 fechou com o montante de R$ 637,3 milhões em repasses na região.

Conforme atualização de ontem da secretaria estadual da Fazenda, a expectativa é de que o primeiro repasse de outubro, previsto para hoje, seja de R$ 11,5 milhões em toda a região. O valor, agregado ao montante das cidades, chega a R$ 508,2 milhões. Ainda neste mês, as cidades devem receber pelo menos mais três repasses, conforme o período de arrecadação dos impostos, a cada cinco dias.