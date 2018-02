Alto Tietê arrecada R$ 64 milhões com royalties do petróleo e gás

O Alto Tietê registrou, em 2017, a arrecadação total de R$ 64.173.119,36 em royalties e participações especiais. O número representa 5,81% do total de R$ 1,1 bilhão da remuneração que foi destinada aos municípios paulistas pela exploração de petróleo e gás no litoral paulista. Além do valor dos municípios, o Governo do Estado ficou com R$ 1,4 bilhão. No geral, o estado de São Paulo registrou, no último ano, a arrecadação recorde de R$ 2,5 bilhões em royalties e participações especiais. O valor representa um aumento de 70% em relação a 2016, quando foram arrecadados R$ 1,4 bilhão, somando tanto estado quanto municípios.

Em relação ao Alto Tietê, o aumento na arrecadação em 2017 foi de 14,6%, quando comparado ao ano anterior, onde foi arrecadado R$ 54.810.349,25. As cidades que mais receberam recursos da atividade de petróleo na região foram Guararema com R$ 47,9 milhões e Suzano com R$ 4,3 milhões. Em relação com 2016, o aumento na arrecadação nessas cidades foi de 4,7% e 0,4%, respectivamente. O primeiro arrecadou R$ 42,2 milhões (em 2016) e o segundo R$ 3,8 milhões.

Guararema ficou inclusive entre os dez municípios primeiros colocados em arrecadação no Estado. Sendo eles: Ilhabela (R$ 440 milhões); São Sebastião (R$ 87,3 milhões); Caraguatatuba (R$ 82,3 milhões); Cubatão (R$ 61 milhões); Bertioga (R$ 50 milhões); Guararema (R$ 48 milhões); Ilha Comprida (R$ 34 milhões), Iguape (R$ 23,1 milhões); e Praia Grande e São Vicente (ambas com R$ 15,3 milhões). Os dados são do Informe das Participações Governamentais de Petróleo e Gás.

"O petróleo é uma atividade que gera uma cadeia completa de benefícios para os países, estados e municípios produtores, que vai desde o setor de pesquisa à produção de peças para a indústria. A geração de emprego e renda é muito forte e só tende a crescer no Estado de São Paulo", explica o secretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles.

Brasil

Já o País arrecadou, no ano passado, R$ 30,4 bilhões. Um aumento de 72% em relação aos R$ 17,7 bilhões de 2016.