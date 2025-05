Alto Tietê atende 20 mil pacientes em serviço de saúde mental

As cidades do Alto Tietê somam uma média de 20 mil atendimentos realizados em relação à saúde mental da população por mês. O atendimento é semelhante entre todas as prefeituras, sendo necessário passar por triagem ou encaminhamento médico para agendar consultas psicológicas. No entanto, um problema aparente em toda a região é o número de profissionais igual a 89, que é pequeno em comparação a demanda.

Itaquaquecetuba foi a rede pública de saúde que mais registrou tratamentos, chegando a 6 mil atendimentos psicológicos mensais. A cidade conta com 14 profissionais distribuídos entre ambulatórios, unidades básicas e os CAPS adulto e infantojuvenil. O atendimento pode ser feito por demanda espontânea nas unidades básicas e CAPS, ou mediante encaminhamento.

Suzano é a segunda cidade com maior atendimento à saúde mental, tendo uma média de 3.885 pessoas tradas por mês, sendo 2,7 mil na Atenção Básica e 1.185 nos Caps. A cidade conta com 19 psicólogos na Atenção Básica e diversas equipes multiprofissionais nos CAPS, além de programas voltados para população em situação de rua.

Poá, por sua vez, é a cidade com menos tratamentos na região, somando uma média de 222 atendimentos por mês, sendo 127 na Atenção Básica e 95 na Atenção Especializada.

Ao todo, a cidade conta com apenas 8 psicólogos, 3 nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Calmon Viana e Wellington Lopes e 5 no CAPS II e CAPS Ad.

Em Ferraz de Vasconcelos, são realizados, em média, 3.155 atendimentos mensais com psicólogos, distribuídos entre 14 UBSs e centros especializados, como o CAPS e o Centro Multidisciplinar do Autismo. A cidade conta com 21 psicólogos que oferecem serviços como psicoterapia individual e em grupo, além de oficinas terapêuticas.

Considerando apenas a Atenção Primária em Saúde Mental, a média de atendimento individual em Mogi das Cruzes foi de 1,8 mil/mês até o momento. Esse número deve aumentar a partir da próxima semana, quando a Secretaria Municipal de Saúde iniciará um Mutirão de Psicologia para atendimento à demanda reprimida. A cidade conta com 5 Unidades Básicas de Saúde e outros 6 equipamentos que compõem a Rede de Atenção Psicossocial. Não foi informado o número de profissionais no município.

Santa Isabel possui uma estrutura robusta no CAPS I, com uma equipe multidisciplinar e quatro psicólogos, realizando cerca de 1.400 atendimentos mensais. A cidade também oferece serviço especializado para crianças de 0 a 12 anos no CAMI Pequeno Príncipe, com cerca de 800 atendimentos mensais, dos quais 150 são psicológicos.

Em Arujá, 11 psicólogos atendem em oito unidades de saúde, somando 1.228 atendimentos no último mês. A clínica médica faz a avaliação inicial e classifica o risco, para depois encaminhar os pacientes aos psicólogos.

Já em Guararema, aproximadamente 950 consultas psicológicas são realizadas por mês.

O município possui oito psicólogos atuando nas unidades da UBS Jardim Dulce, UBS Lambari, Centros de Saúde de Atenção Primária (CESAP), CAPS e Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), cuja a maioria dos pacientes são idosos doentes de cama.

Biritiba Mirim conta com apenas 4 psicólogas que atendem cerca de 580 pacientes por mês.

No CAPS da cidade, a equipe multidisciplinar chega a atender mais de 500 pacientes mensalmente na área de saúde mental, enquanto 80 são atendidos nas UBSs.