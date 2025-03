Alto Tietê atende mais de 4,1 mil dependentes de álcool ou drogas na rede de Saúde

O tratamento de pacientes com transtornos causados pela dependência de álcool ou drogas apresenta diferenças significativas entre os municípios do Alto Tietê. São cerca de 4,1 mil atendidos. Cidades, como Suzano, Poá, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, possuem o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (Caps AD), para lidar com esses casos especificamente e somam atender 2.385 pacientes por mês. Outras cidades não contam com um centro exclusivo, mas oferecem alternativas.

Na cidade de Suzano, o Caps AD Vita 24 horas funciona em regime de portas abertas. Com acolhimento diário das 7 às 19 horas. É voltado para pessoas com uso prejudicial de álcool e outras drogas, porém, atualmente, surgiu a procura de pessoas com utilização problemática de jogos online.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade oferece 8 leitos de hospitalidade noturna para internação voluntária de até 14 dias. A partir disso, é possível que os pacientes elaborem um Projeto Terapêutico Singular (PTS), que pode incluir terapias individuais e em grupo, práticas como acupuntura e reiki, além de medicação assistida e visitas domiciliares. O Caps AD de Suzano atende, em média, 500 pessoas por mês.

A prefeitura de Mogi das Cruzes informa que o acesso ao Caps AD é por demanda livre. Os usuários possuem o perfil acima de 12 anos, com problemas devido ao uso de SPAs que podem ser leves ou severos, podendo até ter problemas com suas relações sociais. Além disso, o paciente pode ser um usuário com maior vulnerabilidade, sendo ele um adolescente, gestante, idosos ou pessoas em situação de rua. A capacidade total da unidade é de até 1.760 atendimentos por mês.

O Caps AD da cidade de Ferraz funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h e possui o atendimento em torno de 125 pessoas por mês. A unidade oferece atendimentos na modalidade individual, grupal e em Oficinas Terapêuticas. Além disso, a cidade conta com o Programa de Controle do Tabaco, para tratar o tabagismo.

Em Poá, o serviço funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e atualmente acompanha 603 pacientes. O tempo de tratamento varia de pessoa para pessoa, o Caps considera uma possível alta quando o paciente está há pelo menos um ano sem o uso de substâncias.

Já em Itaquaquecetuba, o município não conta com um Centro de Atenção Psicossocial. Entretanto possui um Ambulatório de Saúde Mental que atende e acolhe usuários e dependentes. No momento possui 1.100 pacientes.

Nos municípios de Biritiba-Mirim e Santa Isabel, o serviço utilizado é o do Caps 1. No local é possível encontrar atendimento especializado e os profissionais também realizam oficinas coletivas e atendimentos individuais. Em Santa Isabel, existem grupos abertos todas as terças-feiras para pacientes com transtornos por uso de álcool. Quanto aos familiares, os grupos são quinzenalmente.

Centros de Atenção Psicossocial

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são lugares onde oferecem serviços de saúde abertos para a comunidade. Uma equipe diversificada trabalha em conjunto para atender às necessidades de saúde mental das pessoas, incluindo aquelas que enfrentam desafios relacionados as necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas. Esses serviços estão disponíveis na região e são especialmente focados em ajudar em situações difíceis ou no processo de reabilitação psicossocial.