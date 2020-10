Alto Tietê avança para a fase verde de plano em combate ao Covid-19, aponta Governo do Estado

O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (9), que o Alto Tietê avançou para a fase verde do Plano São Paulo, o plano estadual de combate ao novo coronavírus (Covid-19), após apresentarem melhora nos índices epidemiológicos. Ao todo, 76% das regiões avançaram da fase amarela à fase verde.

Com a mudança, estabelecimentos comerciais, como shopping e galerias, poderão funcionar com até 60% da ocupação, bem como salões de beleza, barbearias e academias. O funcionamento também deve ser estendido por 12 horas.

Plano São Paulo

O governador João Doria apresentou um plano de flexibilização progressiva que prevê cinco etapas. As regiões do estado foram classificadas em fases por cor, de acordo com os critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comitê de Contingência para o Coronavírus.